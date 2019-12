En el Día de la Discapacidad, conozca cinco historias inspiradoras

Esta española de 30 años estuvo en varios titulares este año por ser la primera persona con Síndrome de Down en España en graduarse de la universidad. El título es de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Valencia.

Jamie Brewer

Esta actriz y modelo estadounidense tiene Síndrome de Down y participó en 2015 en la semana de la moda en Nueva York, desfilando para la diseñadora Carrie Hammer, que presentó su campaña “Role Models Not Runway Models” (Modelos a seguir, no modelos de pasarela).

Brewer ha interpretado los papeles de Nan, Marjorie y Adelaida en la serie de televisión American Horror Story. “He conquistado muchos de mis miedos en el show. Haciendo a Nan conocí a mentores que son héroes para mí”, ha dicho la actriz sobre el crecimiento personal que ha tenido actuando.

En 2018, fue la primera actriz con Síndrome de Down en tener un papel protagónico en la obra teatral “Amy and the Orphans”. Fuera de la pantalla y el escenario, Jamie Brewer es activista por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Hizo parte del Comité de Asuntos Gubernamentales de ARC para Texas, donde luchó en contra del uso de la palabra “retrasado”.

