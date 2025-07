La historia de la colombiana a la que le negaron la visa estadounidense 7 veces: “No lo voy a seguir intentando”

“No lo voy a seguir intentando”, fueron las palabras de frustración de una colombiana que dijo haberse presentado por siete veces ante la Embajada estadounidense y que esta misma le negara la visa.

Camila Correa, quien aparece en Tiktok como @camilacorreaal, explicó a sus seguidores que ya es la séptima vez que le dicen “no”, para adquirir este documento de ingreso al país norteamericano. Mientras lloraba, ella decía en un video que “la vida no siempre es como uno quiere que sea”.

“Creo que ya tomé la decisión de que no lo voy a seguir intentando. Y eso me lleva a demasiadas reflexiones: primero, la vida no siempre es como uno quiere que sea. Segundo, enfrentarse a un no muchas veces es difícil. Tercero, creo que la vida hace todo a su manera, aunque a veces no estamos de acuerdo con lo que está pasando”, mencionó la joven, quien añadió que no desea seguir viviendo dicha situación.