Víctor Julio tiene 91 años y cinco esposas –Ana del Carmen, María Esther, Eunice, María Elba y Marlenis– con las que convive en unión libre, aunque a lo largo de su vida ha tenido 12. De todas esas relaciones han quedado 50 hijos y de todos esos hijos han nacido ya más de 100 nietos. Pero todavía faltará, quizás, otra centena, porque el hijo menor de Victor tiene apenas 14 años.

“A mí me dicen que me parezco a Diomedes Díaz, pero, en cambio, a mí no me parece por este motivo: que yo tenía las mujeres juntas y él las tenía repartidas, regadas”, le dijo Víctor a la revista Semana.