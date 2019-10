Esto hay detrás de una noche de magia y comedia

Al igual que cualquier otro trabajo, los humoristas tienen que pensar, practicar y tener una constancia para brindarle lo mejor a su público.

Diego Peña cuenta que cada comediante utiliza un método diferente para la preparación. Algunos usan notas a mano y libretas, otros grabaciones de audio en los celulares o computadores. “Los comediantes se vuelven unos recolectores de papeles y archivos con ideas y chistes”.

Para hablar de una preparación 100 % estructurada, dice él, solo se podría referir en términos de producción o en lo técnico, debido a que, en la mayoría de los casos, las puestas en escena dependen del estado anímico del público y de otros factores que hacen de la comedia algo orgánico.

La gente no puede observar los nervios, la ansiedad y la expectativa que se siente. “Se vuelve un juego de vida o muerte donde el que da la cara quiere dejar lo mejor”.

En cuanto a difusión, para que la gente conozca el espectáculo que montan, hay muchas llamadas, mensajes, correos y ruegos. También un par de reuniones, “paradójicamente serias”, y hay una compulsión de estar revisando el sitio web para saber cómo van las ventas. Peña expresa que es una gran dosis de masoquismo.

Hacer reír a las personas no es tarea sencilla. Peña precisa que en algunas ocasiones cree tener un chiste contundente y resulta que al compartirlo no funciona. Asimismo hay momentos en los que dicen cualquier cosa y la gente estalla en una risotada que no se esperaba como respuesta.

El que se atreve a ir a un escenario para hacer comedia muestra gran parte de quién es: “El acto se convierte en una especie de confesión porque cuentas mucho sobre ti, pero no todo”.