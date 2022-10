La ansiedad no es así. Esta es denominada un a emoción secundaria porque el ser humano la va desarrollando a medida que se enfrenta al mundo, pero hay un punto en el que puede pasar de ser algo llevadero a convertirse en un trastorno clínico que requiere ayuda de especialistas.

Si la ansiedad no es controlada en algún punto se puede volver insostenible para el que la padece y quienes lo rodean. Melisa Parra Muñoz, psicóloga de la Universidad CES, explica que hay emociones primarias y secundarias.

Pasar horas enteras dándole vueltas a un mismo pensamiento y preocuparse por lo que no ha sucedido o por lo que ya pasó y no puede cambiarse es angustiante para algunas personas. Se llama ansiedad. Los especialistas explican que es la compañera moderna del ser humano y puede estar presente en el escenario laboral, de pareja y, en general, en distintas facetas de la vida.

Los trastornos suelen durar largos períodos y causan malestar emocional y “cuando no las manejamos bien un diagnóstico clínico significativo”, dice la psicóloga Parra Muñoz. Puede alterar las relaciones sociales y el entorno laboral, y por eso, si no es controlada, afectar la relación con las actividades diarias como el trabajo.

Por ejemplo, si usted siente ansiedad por una reunión laboral en la que vendrá una persona muy importante, es natural que la sienta porque es algo desconocido, una situación en la que no ha estado. Ahora, si la ansiedad la siente en cualquier momento de su día y sin razón aparente, ya se estaría hablando de un trastorno de ansiedad, que es común, porque en el mundo, cada ocho personas padece algún trastorno mental , según datos de la OMS en 2022.

Finalmente, si es una persona que tiene trastorno de ansiedad diagnosticado y toma medicamentos no los interrumpa sin primero evaluarlo con el especialista.

El Hospital Clínic Barcelona publicó otras recomendaciones. La primera es que se cree una rutina habitual para que la ansiedad “no gane terreno” y así la mente se esforzará por mantener sus actividades y no habrá situaciones que la desencadenen porque estará en un lugar seguro.

Los psicólogos proponen mecanismos para aprender a llevarla. La psicóloga Parra da algunos consejos que disminuyen los síntomas que pueden ir desde taquicardia, sensación de vacío, náuseas, inquietud motora y conductas de comportamiento inusuales como aislarse o ser introvertido, cuando no lo es. También puede verse agotada porque mantenerse alerta y activo con pensamientos desgasta las baterías humanas.

¿Cómo acompañar?

Si por el contrario usted es una persona que no tiene ansiedad, pero está rodeado de familia, amigos o parejas que tienen constantemente este sentimiento o un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o tiene fobias específicas, es imprescindible que recuerde no invalidar sus emociones. Lo que para usted no puede significar nada, para ellos es todo, así que solo dedíquese a escucharlos.

Otro elemento importante es no hacer juicios sobre sus pensamientos porque pueden llegar a sentirse incomprendidos y esto hace que aumenten los síntomas. Además de senirse invalidadas, estarán tristes, aburridas y solas.

“Comentarios como te asustas por todo y vives en una película mental impide que las personas con ansiedad compartan lo que sienten o incluso que busquen ayuda porque creen que no es nada por lo que están atravesando”, explica la psicóloga Parra.

Si bien alguien que la padezca tiende a sentirse agotado por pensar tanto, también le puede gustar hacer otras actividades, por esto no se olvide invitarla a planes como hacer ejercicio, una caminata al aire libre y siempre demuéstrele cuánto la ama y la aprecia. Esto ayudará significativamente a que los síntomas ansiosos disminuyan y además se sientan apoyados.

Si siente que en su vida no puede cargar más con esta emoción, la recomendación es visitar al médico porque los trastornos mentales pueden paralizar la vida. También se pueden presentar ataques de pánico.

Recuerde que eso no lo define como persona. Tener ansiedad hace parte de ser y sentirse humano y no define su capacidad de afrontar la vida en todas sus facetas.