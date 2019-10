El maestro de hoy debe orientar y liderar el trabajo en equipo

En eso está de acuerdo el psicólogo y educador del Ceipa, Luis Eduardo Cuervo . “Es un hecho que el entorno ha cambiado, son alumnos más informados, con más inquietud, más conectados con el mundo, para ellos no hay barreras y eso ha creado un estudiante nuevo que tiene un concepto de la vida diferente y cuestiona más, no espera que el profesor le enseñe cosas que quizá no le interese, sino a que lo oriente a cómo se llega al conocimiento. Es como aprender haciendo”, precisó.

“Yo como profesora jubilada he encontrado que ha hecho falta una dirección en ese sentido. Un maestro hoy se enfrenta a situaciones y problemáticas que llevan los estudiantes al aula y, en ocasiones, no saben cómo direccionarlos de la manera adecuada, hacen falta programas enfocados a los maestros, para dotarlos de herramientas con las que puedan hacer un trabajo en el desarrollo de competencias con los estudiantes para mejorar los ambientes escolares y por ende el nivel de rendimiento académico”.

El concepto que Cuervo mencionó sobre “aprender haciendo” forma parte de los cambios que se han dado en cuanto a la manera de enseñar del maestro. “El estudiante ahora debe hacerse preguntas, pero responderlas él mismo a través de la investigación, intentar resolver un problema y generar una propuesta nueva si es posible hacerlo. La tendencia, además, es que los estudiantes se especialicen en lo que les gusta y saben.”

En ese punto, el rector Montufar explica que el gran problema que existe en América Latina es que las preguntas del por qué se contestan de inmediato y “esa no es la manera –argumenta–. No hay que darles a los alumnos la respuesta inmediatamente, sino guiarles para que sigan descubriendo y sigan haciendo preguntas más profundas del por qué. Yo tengo 10 nietos, tienen una capacidad de asombro impresionante y lo primero que hace la escolaridad es apagar esa capacidad de asombro. Primer error fundamental”.

Él insiste en que no se trata de dar respuestas, sino motivar a hacer más preguntas. “Yo creo que el tema de la educación tiene que cambiar en ese sentido y no es fácil, es mucho más fácil ubicar a los niños en una aula, uniformarles y hacerles todos iguales, darles las respuestas y que copien y den las respuestas, eso no ha cambiado en la mayor parte del continente”.

Montufar considera que los maestros, en general, tienen las ganas de redireccionar su labor, “pero lamentablemente deben cumplir directrices de los ministerios de educación y un sistema que los obliga a no desviarse”.

En el fondo, la vocación se lleva con pasión, insiste la docente Lorena Taborda, quien añade que un maestro debe dinamizarse. “Uno lleva al estudiante a que esos conocimientos previos que trae adquiridos a través de la experiencia (o en otros casos por la saturación de información) sean puestos en función de asuntos problémicos y de cómo esos conocimientos sirven para resolver varias situaciones. Y ahí aparecen competencias que el estudiante no tenía”.

Se invita al alumno a aplicar soluciones, a tener posturas y ver todas las aristas para resolver una situación. “No es una sola teoría, hay que pararse en diferentes posiciones para darle la solución correcta, esa que es sostenible en el tiempo. Llevar al estudiante a la resolución de problemas es un asunto ganador”, concluye Taborda.

Cuervo asegura que es primordial que el docente nunca pierda la autoridad, “pero que no sea autoritario”, y que en el entorno escolar se aplique el respeto por el otro y por la diferencia, además de trabajar los valores. Y ante entornos en los que no prestan atención, no van a clase o hay desinterés “hay que indagar si hay algo más pasa, porque aunque no se crea, aún hay estudiantes que llegan a una carrera porque es la que el papá o la mamá quieren o les exigen”.

Aprender de memoria y “porque toca” es algo cada vez más del pasado. El maestro hoy es una guía, quien maneja el timón de ese barco llamado educación y que en palabras de Montufar “no se puede dejar a la deriva”.

Pero al docente, insiste Socorro Taborda, la maestra jubilada, no se le puede dejar solo, hay que darle herramientas de competencia emocional, porque su trabajo es vital en el desarrollo de la sociedad.