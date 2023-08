Estos cambios, según indicó en su momento el banco, se dieron porque era necesario ajustarlo en función del ingreso per cápita, y los montos del salario mínimo. Motivo por el que al igual que la moneda de $1.000, apareció el billete de $100.000. Con el que no solo se buscó dar respuesta a esta nueva dinámica de la economía, sino también analizar la aceptación que tendría esta denominación en el país, ya que desde 1982 no se sacaba uno con ese valor.

Pero, ¿recuerdan el diseño de algunos de los billetes que alguna vez circularon y que ahora parecen historia de antaño?. A modo de memoria, les dejamos algunos ejemplares.

Billetes de $1000 pesos