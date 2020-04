¿Cómo manejar el tiempo en esta época?

Aunque usted y su familia pueden identificar o asignar roles y tiempos para cada persona en la familia, “la receta no funciona de primerazo”, aclara Sandoval, y la clave es seguir probando qué funciona mejor para la convivencia de su familia, no forzar aquello que ya se sabe que no. Es dinámico, incluso con sus equipos de trabajo a distancia. “Estamos en una experimentación y debemos ir reflexionando con el grupo familiar, al igual que con el grupo organizacional. Cada persona y cada configuración de trabajo es diferente”.