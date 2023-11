Los colombianos ya están pensando en Navidad y las distintas fiestas de fin de año, que en la mayoría de ocasiones se realizan en sus propias casas, por lo que buscan distintas preparaciones para sorprender a sus invitados.

Cada vez son más comunes las tablas de quesos, que ya en muchos comercios se pueden adquirir armadas, pero muchas familias prefieren hacer sus propias y personalizadas versiones.

Pero ármala tiene sus trucos, como los que da Beatriz Coste, una de las mayores especialistas de quesos del mundo, jurado de concursos como World Cheese Awards y Mondial du Fromage y autora del libro Guía de Quesos Especiales, quien está presente en el Salón del Queso que se realiza por estos días en Centro Comercial Paseo San Rafael de Bogotá.

En una tabla grande o en una bandeja se ofrecen una variedad de quesos que se acompañan con pan, galletas, frutas, frutos secos, mermeladas y salsas.

Beatriz Coste da unos tips para mejorar la experiencia, quien recomienda no incluir menos de cinco tipos de quesos y no más de siete, ya que el paladar se satura y no es posible apreciar bien más de esa cantidad.