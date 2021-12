Claves para ser más productivo, es posible hacerlo sin estrés

El trabajo bajo presión, por su parte, dice Cadavid, es presentado como necesario por varias compañías y, si no se tiene, hay un “vacío” en el profesional. Esos dos conceptos pueden ser recursos para el trabajo, pero hay que ser lo suficientemente coherente y saber que pueden traer descuidos como consecuencia de no poder prestar la suficiente atención”. Por ello terminar las tareas, aunque sea de a una, pero con determinación, es clave.

Con respecto al primero, José Antonio Marina, filósofo especialista en Ciencias Cognitivas, en el libro Neurociencia educativa: mente, cerebro y educación , explica que se trata de un mito: el cerebro no puede llevar a cabo dos procesos de manera simultánea. “Nuestra predisposición genética a la supervivencia dirige al cerebro para que se centre solo en un asunto por vez ”. Si no fuese así, continúa, disminuiría la capacidad de reaccionar de forma rápida y precisa ante una amenaza. Por eso, es pertinente desterrar este concepto de los objetivos relacionados con la productividad.

Como individuo elija máximo tres metas en su vida para trabajarlas, “si nos pasamos más de tres se dispersa nuestra atención”, explica. Posteriormente, determine si se trata de una meta profesional o personal.

Con esas tres grandes metas puede sentarse cada domingo y organizar su semana. En tres columnas ubique las tres metas (y agregue una cuarta para el tiempo de ocio) y en cada una ponga las actividades que lo acercarán al objetivo. “Así me voy a dar cuenta a nivel visual si a la meta 2, por ejemplo, no le he puesto ninguna actividad y la tengo descuidada. En definitiva, lo que no planifico no existe para mí”. En la columna de ocio estarán aquellas actividades que no tienen nada que ver con las metas.

Este método puede adaptarlo a su ritmo laboral (diario, mensual, anual), además, recuerde que puede trascender a otros ámbitos. “Tendemos a priorizar lo urgente (que tiende a ser lo laboral), pero también podemos priorizar por lo que nos gusta, lo que nos divierte”, añade Cadavid.

Tiempos y objetivos

Además de la herramienta puntual expuesta por Rubiel, el psicólogo Cadavid enfatiza en la importancia de no enfocarse sin descanso en una o varias actividades, pues puede agobiarse. Las pausas son necesarias para rendir. “Pararnos, tomarnos un café, compartir con mi equipo de trabajo y conversar de otras cosas, esos espacios no se pueden perder, luego uno retoma mucho más tranquilo”.