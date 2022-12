¿Qué opciones existen para viajar sin ser invasivos en la cotidianidad de los animales acompañantes?

Lo primero es comprender que los perros y los gatos son diferentes. Mientras los perros pueden acompañar al humano al viaje o quedarse en una guardería por su gran capacidad de adaptación, para los gatos cualquiera de las dos opciones puede resultar traumática: “es mucho más beneficioso que se queden en su territorio porque no disfrutan de los paseos, no disfrutan de los espacios nuevos que huelen diferentes, que no conocen, que no pueden controlar, porque ellos son bastante controladores, o sea, no disfrutan de ir a una finca y tampoco disfrutan de las guarderías donde les toca compartir sus recursos con otros gatos que consideran competencia, entonces para ellos sí es totalmente preferible que se queden en casa y que alguna persona conocida los visite y les dé de comer y de beber”, dice Yepes.

Lo segundo es conocer las opciones posibles por las que cada humano se puede inclinar, que, según Bejarano, son tres:

1. Sumarlo a la aventura: en el caso de un perro no se va a someter a un estrés o a un cuadro de ansiedad porque el dueño conoce muy bien sus hábitos y va a estar familiarizado. Si es un gato lo recomendado es dejarlo en casa y conseguir a alguien que limpie su arenero y le dé la comida y el agua, aunque hoy muchas personas que los acostumbran desde muy pequeños y se los llevan utilizando feromonas para crear un ambiente de confort y poder hacer el viaje común y corriente. Tener en cuenta qué:

* Si se viaja en flota: se debe avisar con anterioridad a la empresa prestadora del servicio, llevar al animal en un guacal y con los documentos requeridos: carnet de vacunación y desparasitación interna y externa.

* Si se viaja en avión: solo puede viajar un animal por persona. Se debe comprar el tiquete con antelación, llevar al animal con sus documentos correspondientes y al día (carnet de vacunación y certificado médico expedido por un médico veterinario). Si viaja en cabina: solo puede pesar hasta 8 kilos y debe permanecer todo el tiempo en un guacal blando ubicado bajo la silla de enfrente. Si viaja en bodega: solo puede pesar hasta 20 kilos.

2. Contratar a alguien que lo cuide en casa: para los gatos es muy positivo y para los perros también, pero ellos tienen que estar familiarizado con la persona que lo haga para evitar un estrés. Si es un familiar o alguien de su círculo cercano mucho mejor.