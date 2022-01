Estas son las tendencias de moda que se verán en el 2022

El investigador Diego Clemente, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (España), afirma que la asociación del virus de Epstein-Barr con la esclerósis múltiple podría abrir la puerta a la prevención en población de riesgo. En declaraciones a EFE, Clemente subraya que estar infectado con ese virus no es un factor determinante, pero sí necesario o precipitante, para desarrollar esta enfermedad crónica autoinmune. “Lo más interesante de este estudio es que si esa asociación es tan fuerte” se abre una vía para la prevención en personas con claros factores de riesgo, apunta el director del Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación del Hospital. Se trataría de niños o jóvenes que no han desarrollado la enfermedad, que suele aparecer entre los 20 y los 40 años, pero que tienen factores de riesgo como tener hermanos y padres con esclerosis múltiple (aunque no es una enfermedad hereditaria sí existe mayor probabilidad familiar) o genes mutados determinados que predispongan.