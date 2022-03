—¿Por qué instauró la tutela?—, le pregunto, mientras conversamos en uno de los pasillos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en el centro de Medellín, donde Dani adelanta su maestría en Educación y Derechos Humanos.

—Todo parte de mi tesis de grado de maestría, esto lo utilicé como argumentos, ahí está parte de mi experiencia de vida y más esas herramientas teóricas. Ahí reflexiono cómo en un momento no me reconozco como hombre y experimento la idea de lo femenino (se vestía como mujer y se puso prótesis). Después de entender que eso que nombramos femenino también me obliga a un deber ser de determinada manera, hubo un momento en mi cabeza que dijo no más, que no me quería ver ni como una mujer ni como un hombre, entonces quise proponer algo diferente, a las personas como yo nos toca librar muchas luchas.

—¿Y cuáles han sido sus luchas personales?

—Cuando voy al servicio médico y solicito un examen de próstata, por ejemplo, el sistema me dice que no me lo puedo hacer porque soy una mujer, como dice el documento, que ese es un examen solo para hombres. A esto se suman las exclusiones laborales por las políticas de las empresas donde preguntan si soy hombre o mujer.

—Esto que pasó por su tutela es histórico en Colombia. ¿Cómo se siente?

—Estoy muy contenta, plena, porque es entender que esa demanda es algo mucho más grande que yo misma, que puede ser un panorama diferente para la vida de otras personas que también se sienten incomodas con este sistema tan cerrado.

***

Reconocer su sexualidad no ha sido lo más difícil para Dani. Hay algo más que eso: no acepta su pelo, no acepta que es rizada. Lleva 41 años cuestionándose por qué no lo tiene liso y sedoso como su madre, tías y primas. Casi todos los días se pregunta por qué le tocó una melena crespa y abundante. Dani tiene un conflicto con su pelo, sí, ese que la conecta con los hombres cuando va por la calle.

Después de ver en la pantalla a Angel Evangelista, uno de los personajes principales en la serie Pose, comenzó a reconciliarse con su cabello. Angel tiene un afro gigante, así como ella. Sin embargo, le sigue costando porque no faltan las persona que se le acercan y le preguntan que si lo que lleva es una peluca.

Vive en Medellín hace 20 años, nació en el Quindío. Disfruta mucho comer lasaña, así como Garfield. Sabe portugués y de la naturaleza lo que más le gusta son las rosas. En sus brazos y piernas tiene rosas tatuadas en colores.

Estudiar también le gusta mucho. Se la pasa horas y horas leyendo libros de crítica, de derechos humanos, de género. A veces, muy pocas veces, explora la poesía para sentirse emocionada, llena, para soñar un ratico.

Ahora estamos en una cafetería por la calle Maturín.