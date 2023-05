Alejandro Martínez, toxicólogo de la Clínica Somer confesó que un mundo sin tabaco es una utopía. “Estrategias como la de Nueva Zelanda podrían ser una posibilidad, sin embargo, todavía no hemos visto los resultados. Las personas que están bajo la prohibición tienen apenas alrededor de 15 años. Cuando cumplan la mayoría de edad se podrá ver si en realidad tiene un efecto o se va a generar una situación de lucha contra ese tipo de políticas argumentando el libre desarrollo. Algo similar con lo que ha pasado con el uso de sustancias psicoactivas”.

Los cigarrillos convencionales, los electrónicos y los vapeadores más que desaparecer de la sociedad y acabar con la industria tabacalera, deben estar controlados por cada gobierno. Que un país tenga más fumadores o no dependerá de su reglamentación con leyes que regulen el tabaco y estos dispositivos.

“Todos los días encuentro productos intencionalmente diseñados para atraer a los niños. No solamente con cigarrillos electrónicos sino con cigarrillos con cápsulas saborizantes diseñados para atraer su curiosidad. Las personas encuentran opciones de compra de vapeadores y cigarrillos eléctricos en aplicaciones de domicilios. Esto lo llamo el contraataque de la industria. Colombia es un mercado importante para ellos a nivel poblacional y poder adquisitivo con una población joven que no quieren perder, por el contrario quieren recuperar”, destacó Blanca Llorente, economista, salubrista y directora de investigación de la Fundación Anáas.

El toxicólogo Ubier Gómez agregó que la sociedad siempre tendrá licor, cigarrillos y vapeadores. “El trabajo está en implementar leyes para las drogas que son permitidas y que haya un papel protagonista de la educación, que las personas sepan que no es más sano fumar vapeador o cigarrillo electrónico que el convencional”.

Carolina Duarte, Gerente Médica del Área Respiratoria para GSK Colombia piensa distinto: “Aunque parezca una utopía, sí es posible un mundo sin tabaquismo, si tenemos en cuenta las medidas de salud pública que se han tomado a nivel mundial, lideradas por la OMS. En América Latina en los últimos 20 años se ha logrado una disminución sostenida del consumo hasta en un 12 % debido a la generación de espacios libres de tabaco, regulación más severa y a la creación de conciencia en las personas. En Colombia, según el Dane, entre el 2016 y el 2021 los fumadores han pasado del 8.3 % a 5.5 % de la población, lo que representa un millón de personas menos fumando activamente. Esto, a su vez, representa más de un millón de personas que pudieron prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como la EPOC, y diversos tipos de cáncer”.

Los estragos en la salud de los cigarrillos convencionales, electrónicos y vapeadores

La médica Lucía Viola, neumóloga y miembro del programa de detección temprana de la Fundación Neumológica Colombiana y la Fundación CTIC expuso algunos riesgos de fumar.

“El consumo de cigarrillo no solo condiciona la aparición de cáncer de pulmón, también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como infartos al corazón, aneurismas e hipertensión. En relación con el aparato respiratorio, es un factor de riesgo para la aparición de asma, fibrosis pulmonar y otras enfermedades fibrosantes del pulmón, enfisema pulmonar con o sin EPOC y enfermedad pulmonar obstructiva crónica”.

Las personas que optan por hacer una transición para abandonar el cigarrillo y eligen vapear también deben tener en cuenta que estos “son una fuente de exposición a sustancias con potencial carcinogénico que promueve daños en las células, afecta la respuesta inmune normal y, en altas dosis, el desarrollo de los fetos.

José Luis Blanco, médico especialista en medicina interna y neumología, asegura que es un mito que el cigarrillo electrónico no sea nocivo para la salud: “Realmente no hay ninguna condición que nos haga pensar que son menos nocivos o no nocivos, por el contrario, tienen daño a mediano, corto y largo plazo, por lo que deben evitarse en lo posible”.

Por su parte, la neumóloga Lucía Viola, indica que existen estudios que demuestran que “el cigarrillo electrónico también genera cambios en los tejidos que se exponen a la combustión del mismo, no existen asociaciones médicas que recomienden su uso para lograr el abandono o cesación del consumo de cigarrillo convencional y tampoco reduce el daño”.

A diferencia de Colombia que todavía no tiene ninguna regulación, Estados Unidos prohibió en 2020 la comercialización de cigarrillos electrónicos de sabores al estar relacionados con la enfermedad pulmonar mortal que provocó medio centenar de muertes en todo el país. El anuncio lo hizo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que prohibió la venta de los cartuchos con sabores a excepción de los de tabaco y mentolados.

En cuanto a tratamientos para dejar de fumar, en Colombia solo el 17 % de personas tienen acceso a alguno de ellos si quieren abandonar este mal hábito. En algunos hospitales hay programas para dejar de fumar. El reto está en que más personas puedan acceder a este tipo de estrategias ya que la adicción al tabaco también está relacionada a sociedades pobres.

“Tenemos medicamentos, chicles de nicotina y programas de acompañamiento estructurado para enseñarle a la persona a manejar la ansiedad, el estrés y enseñarle hábitos saludables como que haga actividad deportiva”, concluyó Ubier Gómez.