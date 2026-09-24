¿Desparchado este fin de semana? Prográmese con la agenda cultural de Medellín

Este viernes 25 de septiembre arranca la segunda Temporada Cultural Medellín, “El amor de mis amores”, y con ella la ciudad se llena de conciertos, obras de teatro y exposiciones. Durante un mes habrá 170 actividades en 30 escenarios, con un homenaje especial a la maestra Débora Arango como eje de toda la programación. A esto se suman el Oktoberfest Artesanal, el 25.º Festival de Cine Francés y el cierre del TitiriFestival. Y para quienes quieran salir de la ciudad, el Festival de Cine de Jardín es el plan especial del fin de semana. Viernes 25 de septiembre Débora Arango. Mirar sin miedo El Museo de Arte Moderno de Medellín abre este viernes la primera experiencia inmersiva del país dedicada solo a una artista colombiana. A partir de las obras de su colección, el MAMM lleva el universo de Débora Arango a la realidad aumentada y a proyecciones de gran formato, en un recorrido de cinco momentos que va desde aprender a mirar hasta pintar como acto de libertad. Tiene 16 funciones diarias, una cada 45 minutos, entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m., y estará abierta hasta el 25 de octubre. Las boletas se compran en la página del museo.

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Noches de UVA La UVA Ilusión Verde, en la Biblioteca Pública El Poblado, dedica la tarde a celebrar el amor y la amistad en comunidad. De 3:00 a 4:00 p.m. habrá un taller creativo de manualidades, de 4:00 a 5:00 p.m. un espacio de cartas abiertas para escribirle a quien uno quiera, y a las 5:00 p.m. cierra con una proyección audiovisual. El porro marcado se toma Medellín

Para quienes quieren entender de dónde viene lo que bailamos, la Biblioteca Pública Héctor González Mejía tendrá un conversatorio con historias, baile y memoria sobre el porro marcado y su relación con Quebrada Arriba. La cita es de 4:00 a 6:00 p. m. En Estado de Desmemoria El Pequeño Teatro presenta este musical criollo que mezcla canto, danza y teatro para recordar momentos clave de la historia colombiana. Habrá funciones todos los días a las 7:30 p.m. hasta el 7 de octubre, con aporte voluntario.

Noche extendida en el MAMM El mismo día que abre Débora Arango, el museo extiende su horario hasta las 10:00 p. m. Desde las 6:00 p. m. la entrada es libre con aporte voluntario, hay recorridos comentados por las exposiciones y a las 7:00 p.m., una función de cine al aire libre en la plazoleta, Disclousure Day.

Abril Vázquez Jazz Cuarteto La flautista Abril Vázquez llega al escenario con composiciones propias en las que la improvisación manda y las estructuras se mueven con libertad. Toca junto a Sam Farley en el piano, Eduardo González en el contrabajo y Camilo Ángel en la batería. La cita es a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural El Club del Jazz, con aporte cultural.

Sábado 26 de septiembre Oktoberfest Artesanal El Parque Norte se convierte en el festival de cerveza artesanal más grande de Latinoamérica, con más de 80 cervecerías del país y más de 300 cervezas para probar. Además, habrá catas, charlas, gastronomía y música en vivo de 12:00 m. a 12:00 a. m.

Las entradas disponibles van desde $128.700. El evento es solo para mayores de 18 años y las boletas se venden únicamente en La Tiquetera. Los afiliados a Comfenalco tienen precios preferenciales.

Festival en la Bachué: Encuentro de Regiones El Teatro Pablo Tobón Uribe estrena este festival, que hasta el 24 de octubre traerá a Medellín 16 agrupaciones de las ocho subregiones de Antioquia, como parte de la Temporada Cultural. Este sábado a las 4:30 p. m., la Banda Sinfónica de Santa Rosa de Osos abre las Tardes Sinfónicas en la Plazoleta de las Artes.

El Festival de Cine Francés cumple 25 años El festival celebrará su edición número 25 hasta el 7 de octubre con más de 40 películas en 18 ciudades del país, entre ellas estrenos de Ryûsuke Hamaguchi, Juliette Binoche y Martin Provost. En Medellín las funciones son en el MAMM, el Cine Colombia de Viva Envigado, el Colombo Americano sede Centro y otras salas. Puedes consultar las horas y días de las funciones en la página www.cinefrancesencolombia.com.

Funk en el Patio A las 8:00 p.m, el patio del Claustro Comfama San Ignacio se llena de funk con sabor caribeño con el concierto de El Caribefunk, en la página de Comfama se compran las entradas. Domingo 27 de septiembre

Teatro en familia con Don Quijote A las 11:00 a. m., el Teatro Pablo Tobón Uribe presenta La Mancha de los Imposibles, una obra interactiva en la que Don Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante saltan al escenario entre teatro, danza y circo.

Un respiro en el Jardín Botánico Para bajarle el ritmo a la semana, el Jardín Botánico abre con acceso libre y visitas guiadas de 11:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 3:00 p. m. Es el plan perfecto para desconectarse de la ciudad sin salir de ella. Último día del TitiriFestival

Manicomio de Muñecos cierra el festival de títeres con el que celebra sus 25 años, con artistas de Cuba, México, España y Colombia. El domingo a las 11:00 a. m y 3:00 p.m se presenta Mowgli, la historia del niño criado por lobos.

Improvisación en competencia A las 5:00 p. m., Acción Impro recibe una eliminatoria del Campeonato Nacional de Impro 2026. Tres equipos, ningún libreto y un público que decide quién gana.

Para todo el fin de semana Además de la experiencia inmersiva del MAMM, el Museo de Antioquia tiene abierta El mundo en primera persona, una exposición con 118 obras de Débora Arango cedidas por su familia, entre pinturas, acuarelas, dibujos, bocetos y cerámicas. Es el complemento perfecto para entender por qué la ciudad le dedica este mes.

Plan especial: el Festival de Cine de Jardín Si la idea es salir de Medellín, Jardín celebra la edición 11 de su festival de cine, del 24 al 27 de septiembre. Este año el tema es “Ecos de voces silenciadas”, una mirada a la vida y la muerte de los líderes sociales en Colombia.

La programación incluye unos 20 largometrajes, una competencia de cortometrajes y conversaciones con invitados como el padre Francisco de Roux, la defensora del Pueblo Iris Marín y la periodista Marta Ruiz. El festival lo dirige el cineasta Víctor Gaviria y existe desde 2016. Por la distancia, conviene salir temprano o quedarse una noche.

Así que ya no hay excusa para quedarse en la casa. La ciudad tiene un mes entero de cultura por delante y este fin de semana es apenas el comienzo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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