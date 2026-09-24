¿Desparchado este fin de semana? Prográmese con la agenda cultural de Medellín

Este viernes 25 de septiembre arranca la segunda Temporada Cultural Medellín, “El amor de mis amores”, y con ella la ciudad se llena de conciertos, obras de teatro y exposiciones. Durante un mes habrá 170 actividades en 30 escenarios, con un homenaje especial a la maestra Débora Arango como eje de toda la programación.
A esto se suman el Oktoberfest Artesanal, el 25.º Festival de Cine Francés y el cierre del TitiriFestival. Y para quienes quieran salir de la ciudad, el Festival de Cine de Jardín es el plan especial del fin de semana.
Viernes 25 de septiembre
Débora Arango. Mirar sin miedo
El Museo de Arte Moderno de Medellín abre este viernes la primera experiencia inmersiva del país dedicada solo a una artista colombiana. A partir de las obras de su colección, el MAMM lleva el universo de Débora Arango a la realidad aumentada y a proyecciones de gran formato, en un recorrido de cinco momentos que va desde aprender a mirar hasta pintar como acto de libertad.
Tiene 16 funciones diarias, una cada 45 minutos, entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m., y estará abierta hasta el 25 de octubre. Las boletas se compran en la página del museo.