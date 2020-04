Hoy, despeluque sus ideas

Siempre hay algún tipo de confinamiento en la humanidad, sólo que algunos son más populares que otros, hace décadas uno no podía sacar visa para ningún país del mundo, si acaso cuatro o cinco países latinoamericanos nos recibían sin visa. Estuvieron entre nosotros singulares épocas de violencia, toques de queda coloridos, silencios jurídicos obligados. Mi barrio de niño tenía reglas claras con el tema de las pandillas. Esto no es nuevo, y tal como lo es, en sí mismo, todo confinamiento o adversidad deben ser tomados como ventajas. Y el resultado ha de ser constructivo y humanístico, hay gente que usa la creatividad para la aberración y el mal. Si el que se ingenia cómo camuflar droga entre maletas se pusiera mejor a fabricar maletas modernas con compartimentos para todo tipo de necesidad profesional le iría mejor, pero un criminal tiene la creatividad como un flujo destructivo y autodestructivo. Entonces nos queda que la creatividad debe ser usada con integridad y valores humanísticos, algo que nos conduzca a la libertad y no al confinamiento por causas artificiales. Toda pandemia ha sido arma biológica en la historia de la humanidad.

En mi Taller de Comedia y mi Taller de Creatividad a mis alumnos les digo mi frase máxima del taller: Durante el proceso creativo, no te auto-invalides, no te auto-evalúes, nadie logra podar un arbusto que nunca existió. La gente confunde “Proceso Creativo” con “Acto Creativo” (O cosa creada, o trabajo final).

La originalidad es una cuestión de distancia. Y también una genialidad textil. Si yo me baso en lo que hizo un comediante contemporáneo que en este momento está saliendo por Internet y me excuso en la estúpida frase de “todo está hecho” como una justificación del plagio (carencia de distancia) pues no estoy haciendo nada, ya la gente notó el “chiste viejo”, la gente sabe que el acto creativo ya estuvo en manos de otro y tarde o temprano será descubierto. Ahora, una persona creativa colecciona asombros, las charlas casuales, el lenguaje de la calle, las nubes pasando y los días no tienen dueño, pero uno es el que logra saber que nada está ahí por sentado y cuando uno descubre no sólo la “distancia creativa” sino que todo se puede entrelazar para hacer telares magníficos “la trama y la urdimbre” pues estamos siendo originales.

Ni nace, ni se hace, todo se recuerda, no es la primera vez de nada, no es la primera vez de un oficio aparentemente novedoso. El talento creativo ha estado ahí desde siempre, uno no está en un estado de “llegar a ser” o de “nacer con algo”. Las cosas se recuerdan, uno hace memoria de sus oficios pasados, de sus disciplinas mal amputadas que trascienden el tiempo y los cuerpos biológicos.

No es creatividad cuando uno le pone el nombre de uno a una cosa que no es de uno todo para que se fijen en uno y no en la cosa. La creatividad manda un mensaje de interés moral sobre el objeto de observación. Entonces crear es sorprender y sorprenderse coleccionando asombros y entrelazándolos con integridad, dándole una narrativa que cautive, que exponga un mensaje, que sea maravilloso haber testimoniado tal efecto creativo.

No le diría copia, lo llamaría diferentes interpretaciones de una idea. Al final del día, los estímulos son universales y todos nos estamos alimentando constantemente de lo que percibimos de forma colectiva. La originalidad es la manera en la que procesas e interpretas esos estímulos. El plagio sí no aguanta. Eso es otra cosa.

No hay que mitificar mucho la creatividad. Es la capacidad de solucionar un problema. Si tus lentes se rompieron y los arreglas con cinta, eso es una solución creativa. No es creatividad no construir tus propias soluciones.

Todo depende de que estados de conciencia decida cultivar. No habrá creatividad si me dejo poseer por el miedo o el tedio, pero si invito la curiosidad y la capacidad para sorprenderme y jugar, he ahí un portal a un lado más creativo del ser.

Existen estados de conciencia que no expresan creatividad y otros que sí. La mayoría de las veces estar bloqueado significa que estoy habitando un estado de conciencia que no facilita la expresión creativa. En estos casos lo mejor es invitar un estado de conciencia diferente, por ejemplo, a través de la música, de dar un paseo por la naturaleza, entrar en un estado meditativo etc.

La forma más eficaz de sobrevivir al confinamiento es por medio de la creatividad. Por eso estamos hoy, más que nunca, ensayando recetas, leyendo libros, buscando nuevas maneras de ejercitarnos y entretenernos dentro de cuatro paredes. En estos días salí a mercar y me sorprendió gratamente que algo tan común como la harina de trigo y el polvo de hornear estuvieran agotados. No hay que olvidar que Wilde, Maquiavelo, Genet y el Marqués de Sade escribieron algunas de sus mejores obras en la cárcel, lo cual demuestra que el confinamiento puede trascender las barreras meramente físicas.

Es importante aprender a diferenciar el bloqueo de la pereza o el miedo que genera, en el caso de los autores, sentarse a escribir. Yo no creo mucho en el bloqueo, me parece que casi siempre es una excusa que solo se resuelve de una manera y esa manera es trabajando. Si uno se declara bloqueado y abandona un texto, el cerebro termina creyéndose incapaz y después será muy difícil retomarlo. Somos nuestros peores enemigos a la hora de crear.

Yo tengo muy identificadas aquellas cosas que me activan el pensamiento creativo y advierto que no hay recetas, cada cual tiene que hacer su tarea. A mí me tomó años encontrar que, por ejemplo, las actividades físicas repetitivas que hago en «piloto automático» me hacen surgir ideas interesantes, por eso, troto, hago yoga, monto en bicicleta y tengo un jardín enorme que me obliga a pasar una cantidad considerable de tiempo regándolo. También he descubierto que si traigo escollos por resolver a mis momentos de duermevela, por lo general, encuentro salidas muy creativas que no encontraría estando completamente despierta. Lo difícil es concluir ese proceso lo cual implica poner esos hallazgos al servicio de mi escritura.

Voy a circunscribirme a la literatura porque es mi área. Creo que, en esencia, ya todo está inventado: los dramas humanos, los arquetipos de los personajes y las motivaciones que los mueven. Así las cosas, me parece que el desafío del escritor, hoy en día, es mayor porque tiene que encontrar formas novedosas de narrar lo mismo que se ha venido narrando desde hace siglos. Proust se valió de Marcel de la misma forma como Rowling se valió de Harry Potter para narrar la búsqueda. Y por poner un ejemplo cercano a mi novela debo admitir que la ausencia paterna se ha contado incansablemente, desde la mitología griega, pasando por Kafka, Camus hasta llegar a Vargas Llosa, Paul Auster o Philip Roth y no tengo ninguna duda de que mil autores, de aquí en adelante, seguirán buscando maneras de hablar sobre lo mismo. En eso, precisamente, reside la originalidad.

No ser creativo es antinatural dado que vivimos en un mundo en constante cambio. Es tan antinatural que ni siquiera existe un prefijo negativo que nos permita conformar, por ejemplo, la palabra «increativo» y me gusta creer que es porque todos, eventualmente, somos capaces de crear. Y cuando no, pasan cosas tan absurdas como que a principios del siglo XX alguien sugirió cerrar la oficina de patentes de inventos de Estados Unidos aduciendo que ya no quedaba nada más que inventar.

¿Qué es y qué no es creatividad?

Considero que un acto o acción es creativo siempre y cuando al momento de hacerlo no se tenga conocimiento de cosa similar en alguna otra parte. Puede que con el tiempo, aparezcan similitudes o coincidencias, pero si el acto fue honesto y sin conocimiento de que estas existían, entonces se es creativo. Un acto creativo es algo auténtico y honesto.

¿Una persona creativa nace o se hace?

Las dos. Creo que algo pasa cuando uno está pequeño que por alguna razón se abrió una puerta en el cerebro que lo llevó a uno a buscar, a ser inquieto, a mirar, a dibujar. A todo lo anterior se le fue adicionando algo de disciplina y escuela. Y esta mezcla se convierte en una pasión que hace que durante todos los días ocurra algo similar a la pregunta. ¿Hoy me desperté creativo o se me ocurrirá algo durante el dia?

¿La originalidad existe o todo es una copia de todo?

Una copia es una copia, nada más que hacer. Pero considero que la originalidad es el resultado de la mezcla de experiencias, cosas que se han visto y que se han estudiado. Todo eso se va mezclando en el tiempo como en una receta a fuego lento, enriquece el inventario mental de recursos del artista y de pronto sale el resultado de esa receta.

Su consejo para activar las ideas.

Picasso lo dijo alguna vez, “ la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.

En mi caso ocurre que cada obra toma mucho tiempo en el oficio de artista, durante este tiempo muchas ideas aparecen e intentan desconcentrarme, lo que hago es hacer apuntes y bocetos, para guardar en el inventario de ideas que luego filtro y decanto y en ese momento el sofá interviene y se convierte en un buen lugar para repensarlas.

¿Qué hacer cuando uno está bloqueado?

Beethoven se tiraba un balde de agua en la cabeza. No lo he ensayado, pero si dan ganas de hacerlo cuando el cerebro se recalienta de darle vueltas y vueltas a lo mismo. Algunas veces me aislo de la idea y la abandono por un momento para ver como se ve en el reencuentro. No todos los dias se ven las cosas igual. También intento verla como una aliada y no como un enemigo para no sentir el tormento de ese fantasma acompañándome todo el dia. Pero el que es creativo se enfrenta a esto siempre, pues las idea de hoy puede ser el rechazo de ayer.

¿Qué pasa con la creatividad en el confinamiento?

En mi caso va rodando muy bien. Estoy ensayando, mirando y estudiando ideas a las que no les había dedicado el tiempo y ahora espero que se vuelvan tan importantes como las que llamaría rutinarias. He descubierto muchas cosas que tenía demasiado cerca y que no las había visto.

¿Cuál es el mayor enemigo de la creatividad?

Sentirse cómodo con lo que se está haciendo y creer que las cosas están resueltas. Considerar que se encontró la fórmula mágica y que ésta servirá para siempre. Indudablemente el celular y el whatsapp pueden destruir un gran momento de creatividad.

¿Qué pregunta creativa se haría a usted mismo?

¿Por qué si del cerebro a las manos hay solo 70 centímetros, cuesta tanto materializar las ideas que se tienen?