Cuatro gatos que son increíblemente ricos

Con siete años de edad, la gata del recién fallecido Karl Lagerfeld, ganó aproximadamente 3 millones de euros por unos contratos de publicidad con una empresa japonesa y alemana. “No le permito hacer publicidad de alimentos. Ella es demasiado sofisticada para eso”, dijo Lagerfeld a la revista The Cut.

También, en esa entrevista, el ícono de la moda europea, contó que a ella le encanta usar su iPad, tiene dos criadas y tiene una colección de maquillaje.

Antes de morir Lagerfeld sugirió en entrevistas que ella sería su heredera. No obstante el diario francés Le Figaro publicó este miércoles que aunque el gato birmano tiene una cuenta bancaria a su nombre, al menos en Francia, no puede convertirse en heredera de su amo legalmente. Allí está prohibido designar a un animal como heredero de su voluntad. Y por una buena razón: en el sentido de la ley, el animal no existe como persona física y jurídica.

Choupette, ya “rica” ​​por los comerciales, no será directamente la heredera del gran modisto. En caso de aplicación de la ley alemana, tal acción sí sería factible.

Tal vez por esto fue que Lagerfeld hizo la precisión en 2015 en Le Divan: “Si me pasa algo, la persona que lo cuidará no estará en la miseria”.

Tomaso, el gato