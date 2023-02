“ Llevó casi dos horas (en la sala del hospital) y el primer medicamento ya se está acabando. Es un poco fuerte, pero he estado comiendo y tomando agua. He sentido náuseas y tengo una parte del cuerpo un poco dormida, pero nada del otro mundo, pero bueno, vamos bien”, comentó el comunicador, que se veía tranquilo mientras recibía los medicamentos.

Para que ese procedimiento, que suele generar reacciones fuertes en el cuerpo, el periodista se venía preparando haciendo ejercicio todos los días “para que me coja fuerte”.

Finalmente, en un tercer video grabado sobre las 2:30 p.m., Guauque aseguró que “ya salí de la quimio. Me fue bien gracias a Dios. Estoy un poco mareado. Me aplicaron dos medicamentos en toda la mañana. Voy a ver cómo me comporto en los próximos días, porque los síntomas pueden surgir hasta cinco días después. Lo importante es que el sarcoma se va debilitando”.