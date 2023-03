En video: la historia de una latina que pasó de limpiar casas a tener una exitosa empresa

La mujer reside en San Antonio, Texas, y se ha hecho famosa en redes sociales, luego de que a través de su cuenta de Instagram y TikTok no solo promocione sus servicios de limpieza, sino también ha conseguido generar una comunidad al rededor de “Moni Ruiz Cleaning”.

La mexicana Mónica Ruiz emigró hace diez años a Estados Unidos con el fin cumplir el famoso “sueño americano”. Se empleó durante todo ese tiempo limpiando casas, hasta que decidió montar su propia empresa de limpieza, en la que no solo ofrece este tipo de servicios, sino que además brinda consejos para el sector.

“Últimamente me llega mucho trabajo. Necesito contratar otra empleada. Esto es nuevo para mí, tener mucho trabajo. Nadie nace siendo encargada, todo es un camino y vas aprendiendo”, manifestó.

En ocasiones también comparte los días difíciles que atraviesa, situaciones con las que muchas de las personas que la siguen se sienten identificadas, por lo que ha dicho, en uno de sus videos de TikTok, que está explorando la posibilidad de contratar más personal para su empresa, porque quienes en este momento trabajan con ella, “sus chicas” ya no dan a basto.

Mónica se ha convertido en un referente para muchas mujeres en el sector, porque aboga por los derechos de las mujeres trabajadoras, y el autocuidado. Aunque a veces confiese sentirse agotada e intranquila.

“Tengo que calmarme si quiero que mi compañía crezca. Si no me calmo, las cosas no saldrán bien”, puntualizó.