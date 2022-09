Carlos Jaramillo es médico de la Universidad de La Sabana y especialista en medicina funcional del Institute for Functional Medicine de Estados Unidos. Es muy conocido por sus videos en redes sociales, sus conferencias sobre alimentación y estrés, y por sus libros El milagro metabólico y El milagro antiestrés. Sin embargo, no le gusta que le digan experto, porque para él lo fundamental es lo que sigue aprendiendo. Hace 17 años, por ejemplo, estudió nutrición parental y eso le dio un bagaje importante, pero ya no lo hace, así que le parece más importante la actualidad, lo que está estudiando en este momento, con lo que está actualizando su conocimiento.

Dice que no le gusta que le digan experto, ¿cómo se considera usted?

“No me considero experto en nada. Hace poco le oí decir a alguien que a uno no le deberían preguntar qué ha estudiado, sino que está estudiando, porque el que no se sigue actualizando, pues se queda congelado en un momento en el tiempo”.

¿Qué está estudiando en este momento?

“Estoy muy apasionado por temas de microbiota y por entender y estudiar y conocer el músculo como órgano a mayor profundidad, y también cómo buscar alternativas para estimularlo eficientemente, para que mejore la fuerza y el crecimiento. Y con la misma manera nerd como estudio sobre medicina, estudio sobre los caminos de la conciencia, a eso le dedico mucho tiempo. Digamos que para mí como médico es muy importante el principio de cuidar de mí para cuidar de otros”.

La medicina funcional busca el origen de la enfermedad, no solamente tratar los síntomas, y eso parece estar relacionado con esa personalidad que usted describe, de buscar la raíz de los problemas, que exige una búsqueda permanente...

“Tiene mucho que ver con mi forma de ser. Hace poco me encontré una caja que me trajo mi mamá y tenía las anotaciones de mis profesores de segundo, tercero, cuarto de primaria. De pronto, veo a mi esposa sentada por allá mirando y riéndose sola, y me decía: mira aquí segundo B, dice: ‘Cuestiona todo lo que dicen sus profesores’. Si hoy cuestionar es malo, hace cinco años era peor...”

¿Era causante de indisciplina?

“Claro, claro, y entonces en Tercero B decía: ‘Persiste cuestionando todo lo que dicen sus profesores’. Todos los años salía cuestionando. Y la medicina funcional se trata de eso, de cuestionarse todo: me duele la cabeza ¿por qué?; estoy bruxando, ¿por qué?; tengo la mandíbula luxada, ¿por qué?; estoy crónicamente estresado, ¿por qué?; no estoy sabiendo manejar mis emociones, ¿por qué?; no soy capaz de hacer tal cosa, por qué. Entonces empezamos desde atrás, así vamos a corregir la emoción, a relajar el músculo, a replantear lo que no está funcionando bien, y vamos escalando, corrigiendo la causa para que la manifestación desaparezca”.

En esos cuestionamientos usted encuentra que los medicamentos no resuelven el problema, que hay que ir a la causa de las disfunciones y se da cuenta de que los alimentos son una gran medicina. ¿Cómo fue ese descubrimiento?

“Me he ganado incluso enemistades de muchos colegas, quienes creen que pienso que la farmacología es lo peor, y no hay tal. La farmacología es maravillosa cuando es necesaria, así como la cirugía es maravillosa cuando es necesaria, pero no son las únicas herramientas en el kit de un médico. Están los suplementos, los nutracéuticos, la botánica, la homeopatía, la acupuntura, la medicina ayurveda. Pero definitivamente, y ahí no debería ser una opción, la base de la salud para mí deben ser los hábitos, los hábitos aplicados de manera científica. Una buena nutrición, ejercicio, buen sueño, meditación y un buen manejo de las relaciones, y cuando yo hago eso de manera científica, el tratamiento médico tradicional se vuelve lo adicional, no la regla. Cuando lo entendí y empecé a aplicarlo en mis pacientes de manera científica, y empecé a hacerles modificaciones, correcciones, aplicaciones, me di cuenta de que empezaban a mejorar de una manera que nunca había visto, pero no porque yo fuera un buen médico, sino porque ellos estaban aprendiendo a hacerse dueños de su salud, y eso tampoco me lo habían enseñado a mí”.

A usted le habían enseñado a leer exámenes y a corregir con procedimientos y medicamentos...

“Claro, y es maravilloso. Cuando uno llega a urgencias a uno no le van a decir: ‘te voy a poner una infusión de cúrcuma’, no, hay que ponerle adrenalina, atropina, hay que pasarle una revascularización, tienes que llevarlo a cuidado intensivo, y todo eso se hace con farmacología y está fabulosa. No hay nada mejor que la farmacología para las cosas agudas. Pero los manejos crónicos, hay que bajar un poco las revoluciones y mirarlos de otra manera. Yo empecé enfocándome en la enfermedad cardiovascular, y en el complejo metabólico, que es la causa de la enfermedad cardiovascular, que a su vez es la principal causa de muerte en el mundo, con covid o sin covid”.

¿Qué tipo de pacientes consultan a un médico funcional?

“Por muchos años recibí pacientes con enfermedades crónicas, a quienes nadie les resolvía nada, habían dado muchas vueltas. ‘Llevo con esta gastritis 20 años, y llevo con este sobrepeso de 15 años, y llevo con esto tanto tiempo, y no me mejoro’, me decían. Problemas metabólicos crónicos, gastrointestinales, inmunológicos, hormonales, de toxicidad por metales pesados o alteraciones de la piel y alergias, que han estado a punta de farmacología y no ha funcionado.

Entonces decidió escribir El milagro metabólico para compartir lo que había aprendido...

“Quería escribirlo como una guía para mis pacientes, para cuando los recibiera en consulta poderles decir: ‘Mira, vamos a trabajar sobre esta base, aquí está la explicación de cómo organizo mis ideas, por qué no te había funcionado antes, y por qué creo que podemos trabajar sobre una línea que te puede funcionar’. En la editorial, cuando les entregué el libro, les sorprendió mucho mi forma de escribir, de una manera muy coloquial”.

Hay algo de irreverencia suya en ir atacando mitos populares sobre la alimentación, sobre lo que se debe comer o no, o cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos...

“De pronto cuando escribí ‘El milagro metabólico’, sí, todavía tenía muchas irreverencias. Hubo un momento en el que tenía ganas de pelear y de tener la razón. Hoy no tengo ganas de pelear ni de tener la razón, solamente de sumar y de aportar. Ahora estoy revisando el libro para sacar una nueva versión, si hoy volviera a decir esas frases irreverentes, no las habrías dicho así. Atrevido y cuestionador voy a ser siempre, atreverse a pensar diferente si existe la posibilidad. Solamente cuando nos atrevimos a pensar diferente nos dimos cuenta de que la tierra no era plana, de que la tierra no era el centro del universo. Atrevido voy a ser siempre, y cuestionador voy a ser siempre, no me da miedo atreverme ni cuestionar”.