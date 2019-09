La lonchera de los niños no es para ir de afán

Para que su hijo no llegue con la lonchera intacta, como si no la hubiese ni mirado, ¿es de quienes ha optado por poner mecato y alimentos ultraprocesados que le llamen más la atención? Esa no es la solución, debido a que los niños necesitan nutrientes que les alimenten, dice Natalia Zuluaga Arroyave, docente de Nutrición y Dietética de la Universidad CES.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “en los dos primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad”.

Empacarles mediamañana, precisa la docente, permite romper los ayunos prolongados, y así no deben esperar desde el desayuno hasta la siguiente comida principal, el almuerzo. Otro beneficio que se tiene es que se evita la compra de alimentos en la escuela. Por lo general, los chicos seleccionan aquellos que tienen altos contenidos en grasa y azúcares. La OMS recomienda que tanto adultos como niños deberían reducir la ingesta de estos últimos a menos del 10 % de la ingesta calórica total.

En cambio, si se consume frutas o yogures, se ayuda a prevenir gran cantidad de enfermedades, a causa de que estos contribuyen con su desarrollo y el buen funcionamiento intestinal, precisa la especialista. Los adultos cometen varios errores por desconocimiento. Algunos dicen que las frutas se ponen negras o en otras ocasiones saben que es más rápido ir a la tienda por una bebida azucarada que realizar un jugo natural en casa, señala Zuluaga.

Sin embargo, lo anterior no puede convertirse en excusa. La razón que da la docente es que la alimentación brinda energía durante el día y lo que se coma en la niñez influye en la salud cuando ya se es adulto.