Esta rata es calva y puede vivir sin oxígeno

Por vanesa de la cruz pavas

El ratopín rasurado, también llamado rata topo calva, es todo lo que un roedor no debería ser y, aún así, está en esa categoría. Un roedor no tiene la sangre fría, pero este sí. Un roedor vive entre dos y tres años, este vive hasta los 30. Un roedor no convive en estructuras sociales como las abejas o las hormigas, este sí. Un roedor, casi siempre, tiene pelo, este es calvo. No es ni rata ni topo, aunque así le digan, es única en su especie y de la familia Bathyergidae.

Y aunque es roedor, parece más un superhéroe, un ser excepcional. Tiene características que ningún otro animal posee y está siendo una pieza clave para la ciencia, un objeto de investigación para los desarrollos futuros de la medicina. Por mencionar algunas, es inmune a ciertos tipos de cáncer, no siente dolor, pareciera tener el secreto de la eterna juventud y recientemente se descubrió que puede vivir hasta 18 minutos sin oxígeno. Mejor dicho, no parece de este planeta y será muy importante para la ciencia.

Lo único en contra de este animal es su apariencia, porque es poco agraciado, y en algunos lugares de África se le considera una plaga debido a que solo come raíces y tubérculos, dañando los cultivos. Habita, sobre todo, bajo los suelos de Etiopía, Kenia y Somalia.