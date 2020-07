La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto dice que nunca se ha llamado a sí misma feminista, nunca ha ido a una reunión de feminismo y lleva décadas sin leer de teoría de género. Sin embargo, escribió un libro publicado en febrero tratando de responderse preguntas sobre lo que para ella es la revolución más grande de nuestros tiempos.

“A lo largo de la vida no le he puesto zancadilla a ninguna colega –ni a ningún colega– para conseguir un reportaje o una entrevista, ni he coqueteado...