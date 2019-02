La respuesta de Fonseca a Roger Waters sobre el concierto por Venezuela

El músico británico Roger Waters, ex miembro del grupo Pink Floyd, se manifestó en redes sociales sobre el concierto que promueve el empresario norteamericano Richard Branson y que se llevará a cabo el 22 de febrero en el Puente Internacional de Tienditas, en Cúcuta.

No es la primera vez que Waters habla sobre la situación de Venezuela y en esta oportunidad lo hizo para expresar su descontento ante el Venezuela Aid Live, el concierto que se organizará para conseguir ayuda humanitaria para el país. “No tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad, ni con la ayuda humanitaria”, dijo el músico. Al final del video se manifestó especialmente en contra Branson, el principal organizador del evento.

“Tengo amigos que están ahora mismo en Caracas. Hasta ahora no hay guerra civil, no hay disturbios, no hay asesinatos, ni dictadura aparente. No hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay restricciones a la prensa. Nada de eso está pasando, aunque es la narrativa que se nos venden”, agregó.

El magnate del grupo Virgin respondió a las críticas de Roger Waters: “Él no entiende qué sucede en Venezuela, es uno de los pocos músicos en el mundo que, honestamente, no sabe de lo que habla”, dijo en entrevista a CNN.

De acuerdo con Branson, el dinero que se recaudé con el concierto se destinará a persuadir a médicos y enfermeras a no irse de Venezuela, convencer a las fuerzas venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y agregó que hablará con los presidentes latinoamericanos que asistan a Cúcuta para que “comprometan grandes sumas de ayuda para el país”

Por su parte, Fonseca, uno de los 32 artistas que se presentará en el evento, dijo también a CNN: “La música ha sido un campo neutral para expresarse, y este no es un concierto con un tinte político, sino con un mensaje humanitario”.

El cantante bogotano agregó que “no es un secreto para nadie, no es que nosotros estemos saliendo a revelar un secreto que esté pasando en Venezuela, sino que hay millones de venezolanos que desde diferentes lugares se encargan de que el mundo sepa lo que está pasando”.

En el concierto en el que también estarán Juanes, Maluma, Carlos Vives, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, Fonseca cantará Puede ser, una canción que escribió junto al venezolano Luis Fernando Osorio; el mismo tema que interpretó en la visita del Papa Francisco a Colombia.