Hay que hablar de salud mental

Primer bloque: Pautas de alerta e identificar la enfermedad



Nubia Esperanza Bautista

Subdir.(e) Enf. no transmisibles MinSalud



Cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires (Arg). Ha sido coordinadora del Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental y catedrática en la Maestría en salud mental comunitaria de la U. del Bosque.



Lina María Bustamante Sánchez

Sec. de la Seccional de Salud Ant.



Odontóloga. Fue directora de Vigilancia y control de la Seccional de Salud de Ant., gerente general de la IPS Sociedad Integral de Especialistas en Salud, en Bogotá, jefe de aseguramiento de la EPS Comfenalco Antioquia y asesora y consultora en Savia Salud EPS.



Carlos Gómez Restrepo

Dec. de Medicina de la U. Javeriana



Phd (C) en Salud Pública. Es médico cirujano, psiquiatra, psicoanalista y especialista en psiquiatría de enlace de la Pontificia U. Javeriana y Master of Science in Clinical Epidemiology de la U. de Pensilvania. Profesor del Dpto. de Psiquiatría y Salud Mental de la Javeriana.



Segundo bloque: Desmitificar paradigmas sobre enf. mentales



Ernesto Páez (Argentina)

Asociación de prevención del suicidio



Licenciado en psicología, profesor de psicopedagogía, coautor de la Ley Nacional para la Prevención del Suicidio en Argentina. Ha sido presidente del Comité Científico del Congreso Argentino de Suicidología, de la Red Argentina de la misma materia, además profesor.



Rodrigo Mazo

Dir. Fac. Psicología UPB



Psicólogo, especialista en psicología, doctor en psicología. Además de dirigir la facultad de dicha carrera de la U. Pontificia Bolivariana es miembro del Consejo Directivo del Colegio Col. de Psicólogos y secretario para América del Sur de la Soc. Interamericana de Psicología.



Cristóbal Hernández (Chile)

Dir. Mag. en psicología clínica UAI



Psicólogo clínico. Magíster y doctor en psicoterapia. Es

profesor de la escuela de psicología de la U. Adolfo Ibáñez, y director del

magíster en psicología clínica e investigador colaborador del Centro de neurociencia social y cognitiva de dicha institución académica.



Tercer bloque: Herramientas para superar las enf. mentales



Julio Salleg Taboada

Rector Colegiatura



Realizó una maestría enfocada en el conocimiento de sí mismo como ser humano ilimitado y en permanente

evolución. Ha participado de la creación y facilitación de entrenamientos que se

desarrollan en el país en temas como liderazgo máster y despertar del ser.



Camila Richard

Cofundadora de ConSienteMente



Psicóloga con máster en inteligencia emocional, intervención en emociones y salud, con especialización en terapia cognitivo conductual en niños y adolescentes. Se desempeña como psicóloga clínica en práctica privada. Ha sido docente de posgrado de la Universidad Eafit.



Dany hoyos

Creador e interprete de Suso el Paspi



Comediante, empresario y libretista; cuenta con estudios en Comunicación social y Lengua castellana y Literatura de la Universidad de Antioquia. Tiene su propia empresa cultural llamada Te Creo, y desde hace 10 años conduce su programa de televisión The Suso´s Show.