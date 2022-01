¿Es bueno o malo ver a las mascotas como hijos?

Para el director de Televid, Juan Carlos Greiffenstein, el planteamiento del Pontífice se da por el tema de la falta de jóvenes y niños en Europa, “la tendencia poblacional se está invirtiendo, la base ya no son los jóvenes y niños” y agrega la teóloga Pilar Pérez, que es un llamado muy interesante ya que, “es necesario que entre las nuevas generaciones, se acreciente la consciencia de la bendición que representa el ser padres”. Y Greiffenstein recalca que es una lastima que muchos se pierdan de la mejor experiencia de la vida que es ser padres.

Otra realidad hoy

Para Julio Aguirre, veterinario forense y decano de la Facultad de Veterinaria Uniremington, la forma de generar comunidades de emparentar o de empatizar de los seres humanos con los otros –ese otro los animales– ha cambiado, “con las dinámicas de hoy, las necesidades de relacionamiento pueden ser un tanto diferentes a lo que otrora se concebía como el concepto nuclear de familia”.

Tanto es así que en España, también este miércoles, se aprobó que los animales de compañía tengan un estatuto jurídico diferente al de los bienes materiales y que sean considerados “seres vivos dotados de sensibilidad”, es decir que serán considerados miembros de la familia y “este estatuto tendrá unas directrices muy específicas sobre cómo dirimir los conflictos conyugales cuando se termina la sociedad conyugal y se tiene que decidir sobre la potestad de los animales que hacen parte esa de esa familia”, detalla el decano.

La polémica

En una familia sin hijos y que ese lugar lo ocupen perros y gatos se centra el debate. Que eso suceda no es ni bueno ni malo para el psicólogo Santiago Gualteros, profesor de psicología clínica y evolutiva de la Universidad Antonio Nariño: “El perro y el gato cumplen una función afectiva que al mismo tiempo resuelve la compañía, la protección, la confianza y la cercanía, pero jamás va a reemplazar a un ser humano, cuidar a una mascota tiene un rol sociocultural diferente al de cuidar de un humano, no es lo mismo dejar a un perro solo en la casa que dejar solo a un niño de 3 años, por ejemplo”, dice.

Pero además, reitera el psicólogo, que una cosa es ser padre y madre (aportar carga génetica) y otra es asumir los roles paternos y maternos. Por eso para él, basar la decisión de ser padre y madre en una creencia religiosa es muy delicado, “desacreditar la tenencia de mascotas para remplazar la figura del hijo es olvidarse de que para tener un niño hay que tener condiciones previas: económicas, socioafectivas, de cuidar, proveerle a un niño cariño, protección, seguridad, educación y disciplina basada en el afecto”.

Añade Gualteros que no se puede juzgar a una pareja que no quiera tener hijos, “desde mi punto de vista, como psicólogo, es mucho mejor que una persona que no quiere tener hijos no los tenga y hay muchos otros factores que pueden componer una familia, una pareja sin hijos sigue siendo una familia”.