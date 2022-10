El año pasado, el 13 de octubre, Perla Xscándalo se dio de regalo de cumpleaños número 23 el inicio de su tránsito social. Algunos de los ahorros que tenía los invirtió en unas tabletas de hormonas para encontrarse con ella misma y, como dice, luchar contra el mundo.

“Este año lo he vivido como si fueran diez. En la Red Popular Trans he tenido un muy buen recibimiento y en un supermercado donde trabajé las clientas me comenzaron a llamar Perla, eso fue muy bonito, pero en mi proceso de tránsito he aprendido a desvincularme de ciertos estereotipos hacia lo que es una mujer”, dijo Perla, quien participará en las jornadas de sexualidad diversa en Eafit desde hoy y hasta el próximo viernes (Ver Para saber más).

Después de cuestionarse mucho entendió que la decisión la tomó por ella y no por el que dirán, el cómo la ven los demás: usa poco maquillaje, tiene rastros de bello en los brazos, lleva las uñas cortas, el cabello crespo. “Siempre he dicho que el tránsito tiene que ser de adentro hacia afuera, en los primeros meses me enojaba mucho porque físicamente no me encontraba en el espejo, ahora sí me veo el pelo más largo y eso, pero no me dejo llevar por la corriente ni es mi ideal”.