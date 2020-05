Homeschooling: tener el mundo como escuela

El estereotipo que la mayoría de la gente tiene, explica el padre de familia, es que los hijos están encerrados en la casa, “y habrá quienes hayan optado por eso, pero en mi experiencia es el mundo como escuela, nosotros vivimos hackeando las oportunidades educativas y la infraestructura que tiene la ciudad. Medellín tiene una oferta extracurricular extraordinaria a la que muchos niños no acceden porque no tienen tiempo, tampoco los padres. Estuvimos yendo un año entero al Museo de la Universidad de Antioquia, cada ocho días, y allá aprendieron antropología, curaduría de arte y restauración de fotos antiguas”.

Eso funcionó para la familia Álvarez Molina, explica Ana Paulina Maya , coordinadora nacional de la red colombiana de educación en familia (EnFamilia), pero a lo mejor no le sirve a otra. “Es un mar infinito de posibilidades que está entre dos extremos, uno más estructurado que es reproducir la escuela en casa, con el pénsum y demás, y otro de quienes consideran que en la vida se aprende de manera natural, no creen en currículos y evaluaciones, no manejan asignaturas y los hijos no están en determinado grado”.

Apuntan los especialistas que debe ser una decisión en la que tanto padre y madre estén de acuerdo y que se puedan dividir los roles. Además debe quedar claro que no son pedagogos, “somos facilitadores, guías y acompañantes”, precisa Quiroga. Si un padre o madre no son buenos en matemática pueden buscar un profesor particular. “Mi hijo aprendió sobre algoritmos con el cubo Rubik”.

Lo primero que aclara Maya es que la educación en casa en Colombia no está mencionada por la Ley ni para permitirla y reglamentarla ni para prohibirla o penalizarla. “No hay un currículo oficial que debamos seguir, no hay un proceso estándar para certificar los grados año a año ni un proceso obligatorio que te diga cómo hacer las certificaciones. Para entrar a la universidad se presenta un examen en el Icfes y se puede validar bachillerato (ver paréntesis)”.

García López reafirma el hecho aclarando que no hay ninguna norma que lo prohiba, “porque la Constitución colombiana dice que la educación es una responsabilidad compartida entre el estado, la sociedad y la familia, y esta puede ser protagonista, en ningún momento habla de la escolaridad obligatoria, sí de educación obligatoria”.

Sobre el tema económico, en la investigación que lleva realizando García López en la Universidad Nacional se dieron cuenta de que es rebatible la idea de que la educación en casa es solo para contextos familiares socioeconómicos privilegiados , “porque está creciendo en los sectores populares a través de las redes religiosas”.

Ahí ellos han identificado entornos que consideran problemáticos para esta forma de educación, de hecho: “Familias dogmáticas religiosas que escolarizan en sus hogares y comunidades para poder adoctrinar de forma más efectiva. Familias que consideran que el sentido de la vida es el éxito, sacan a sus hijos de colegios de élite académica para diseñar programas de aprendizaje aún más exigentes y dogmatismos políticos, grupos que obligan a sus hijos a hacer lo que ellos consideran tienen que hacer (irse a las montañas, ser veganos, no tener contacto con medios masivos de comunicación, etc.)”.

Otra crítica se da al asegurar que los niños quedan con vacíos, “puede que sí –dice Maya– si lo vamos a comparar con los contenidos de los colegios y eso al final no lo vemos como un problema porque si no aprendieron algo fue porque no les interesó. No a todos nos gusta lo mismo, hasta uno de adulto que estuvo en el colegio le toca redescubrir sus intereses porque nunca le permitieron explorarlos”.

Un reproche más se da en el tema de la socialización. La psicóloga clínica y psicoterapeuta Rosa Guevara cree que algunas familias (no todas) que practican homeschooling lo hacen porque sus hijos son rechazados o no logran adaptarse, “pero eso no significa que al hacer educación en casa estos niños y jóvenes no puedan socializar, integrarse y pertenecer, eso se puede hacer en el hogar, desde la realidad”.

Quiroga detalla que “los niños homeschooling tienen socialización de otra manera, con personas de todas las edades, en la cotidianidad, también con niños de su misma edad en las actividades en las que están. No encerrados. Salen, tienen amigos”.

Maya concluye que el homeschooling es bueno para todos los niños, pero no para todas las familias, “porque los papás tienen que hacer el esfuerzo de pensarlo, de desescolarizar la cabeza”.

García supone que después de esta pandemia va a haber un número importante de familias que va a querer seguir haciendo algo por su cuenta ya que ha quedado en evidencia lo que ofrecen en los colegios.

Sobre el homeschooling agrega que hay muchas personas que están en una exploración interesante de acompañamiento de sus hijos en el aprendizaje según el trabajo de campo que han realizado, pero que también hay problemáticas y riesgos. Por eso es muy importante analizar los pro y los contras, revisar si está dentro de sus posibilidades. No es una moda.

Sobre lo que viven los padres hoy, Quiroga habla desde su experiencia, “es la oportunidad de estar con nuestros hijos, de conocerlos, de saber qué les gusta, qué no; sus miedos, alegrías y dones. No importa si el niño no hace las siete multiplicaciones de hoy, el mundo no se va a acabar, ellos van a aprenderlas. Es importante fortalecer los vínculos afectivos, la conexión emocional, sentarnos en la mesa juntos, conversar, aprender de la vida y para la vida”.