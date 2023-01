Martha explicó que la mujer que creó el perfil de Sara Manuela subía las fotos que ella publicaba tanto en su cuenta de Instagram como en sus estados de WhatsApp, y lo hizo por cerca de dos años, y que por medio de ellas consiguió contactarse con hombres con los que sostenía relaciones sentimentales de manera virtual.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Hidalgo advirtió los riesgos de las redes sociales.

“Yo quiero decirles a todas las personas que no crean todo lo que ven en redes sociales, porque esta mujer que utilizó mis fotos solo creía que yo tenía una vida perfecta, que solo era la cara y cuerpo bonitos, pero en realidad hay días en los que yo también me he sentido mal conmigo misma, con mi cuerpo, y aunque esta situación no me ha causado ningún daño, espero que deje esa reflexión en las personas”, dijo Martha en una entrevista exclusiva que le dio a El Colombiano.

¿Cómo fue que la creadora de Sara Manuela se contactó con Martha?

Según contó Martha en las historias que publicó en el perfil creado de ‘Sara Manuela’, la mujer la contactó alguna vez vía WhatsApp para preguntarle sobre un servicio de odontología.

Ella le respondió y guardó el contacto. La consulta nunca se llevó a cabo, pero esta fue la manera en la que la mujer que creó el perfil de Sara Manuela empezó a ver las fotos que subía con sus familiares, que luego subía a redes sociales.