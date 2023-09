Fiesta en Castilla, entre la nostalgia y el ranchenato

Afuera de Michelada un cincuentón saluda a Caliche. Se trata de un punkero de primera generación , esa especie urbana que conoció el sonido de The Sex Pistols o las guitarras destempladas de The Clash gracias a los casetes artesanales y al voz a voz de las emisoras o de las calles. De uno de los bolsillos laterales del saco de manga larga y capucha el hombre saca una cajetilla de Marlboro, ofrece cigarrillos y le da fuego a la punta del suyo.

Luego señala a una treintona, la presenta como su pareja y, sin pedírselo, cuenta parte de su historia. “Los que crecimos por acá tuvimos una vida dura. A mí me tocó aprender a robar, pero ya no hago eso. El barrio ha estado tranquilo, las cosas han cambiado mucho ”, insiste. Y mira hacia ambas esquinas: las parejas caminan tomadas de la mano y los grupos de amigos entran en los bares o se sientan en los andenes a charlar al ritmo de la canciones que salen de las discotecas. Incluso hay niños, que corretean de aquí para allá o pasan en bicicletas seguidos de cerca por perros o por sus padres.

La rumba en estas cuadras de Castilla es tranquila, familiar . Tiene un aspecto distinto al de otros lugares de Medellín. En las esquinas no hay mujeres de falta muy corta y tacones aguja ni en los locales comerciales hay gringos llenos de dólares, adrenalina y licor.

Y el tercero es este, el cierre para carros y motos de la carrera 68, entre las calles 94 y 97. Son cuatro mil metros cuadrados dedicados al peatón durante las noches de los viernes, sábado y domingo. Al igual que los dos anteriores, este abrazo —que comenzó el cinco de junio de 2023— no se ha librado de las críticas. Un sector de los comerciantes del sector han propuesto cierres parciales de sus negocios en protesta por la medida.

Nos despedimos para ir al balcón desde el que se divisa el flujo de los caminantes. No hay motos ni carros. Las calles están selladas por unas vallas metálicas y la presencia de agentes de tránsito en moto.

En otras palabras, el repertorio de los rumbeaderos es un facsimil de la programación de las emisoras que se sintonizan en los buses o en los taxis. “Mirá eso: dizque ranchenatos”, dice Caliche con un brillo de sorna. Cosa curiosa, aquí no retumba el reguetón . Al menos hoy no.

Le pregunto a Caliche por la incomodidad de los comerciantes. Dice que algunos propietarios se han quejado porque la decisión no se le consultó a la comunidad . Sin embargo, para él la peatonalización es un acierto porque “humaniza el espacio”. Salimos de Yagé y seguimos el recorrido por la zona rosa de Castilla. Caliche señala locales con las persianas abajo y rememora el tiempo en el que allí había un bar de música protesta o uno de rock o uno de reggae. En estos años la oferta musical se ha convertido en una mezcla estándar de despecho, vallenato, merengue y salsa de motel.

Reparo en la oferta gastronómica: hay puestos con salchipapas y empanadas y restaurantes de comida rápida. También hay un asadero de pollo. Caminamos hasta una esquina en cuyo centro la música de cuatro locales distintos estalla en los tímpanos de los viandantes. “Somos una ciudad muy ruidosa. ¿Se imagina vivir en esas casas?”, dice Caliche al tiempo que señala hacia ventanas con las luces apagadas sobre las discotecas. “¿En serio ahí vive alguien?”, pregunto tontamente. “Claro, por eso muchos de los dueños tradicionales de los bares han querido insonorizar sus negocios”, responde Caliche.

La idea resulta lógica: al quitar el ruido hacia la calle los propietarios de los rumbeaderos llevan la fiesta en paz con la gente con la que a diario comparte en los supermercados o en los parques. No obstante, la propuesta no ha calado del todo porque muchos dueños de los comercios no son del barrio.

Entramos a un granero convertido en discoteca. La gente conversa a los gritos o bebe uno tras otro tragos de guaro. En la pista los cuerpos se apretujan en un ritual repetido millones de veces: el cortejo de tener al otro en los brazos, de percibir en la piel el pulso de la sangre ajena. Un DJ toma el micrófono, hace bromas de doble sentido y suelta merengues y vallenatos.