Pero más allá de dejar este tipo de mensajes que rechazaban la publicación, lo que hicieron los amantes del rock y los bogotanos en general fue tomarse X para expresar las razones por las que Andrea es talentosa, es bella y es una digna representante no solo de las mujeres de la capital sino del país entero.

Y es que se creería que todo el mundo tiene claro que durante su trayectoria ha hecho invaluables aportes a la cultura colombiana, que es la voz del rock, la estrella que recupera y expone y contagia cada que puede la fuerza de la feminidad, que entiende el daño tan enorme que hace la estereotipada imagen de la mujer en este país y que trabaja incansablemente por derrumbarla.

Que ha marcados hitos en la moda y en la música y que ha ganado premios Grammy, MTV y Lo Nuestro, entre otros, y que nunca ha esperado a que los bosques y los páramos de Colombia estén en llamas para invitar a la gente a tener una responsabilidad planetaria y a ser conscientes de la importancia del cuidado del medioambiente.

Y sin embargo no es así. La gente sigue creyendo que la belleza no es subjetiva, que no es una imposición machista, heteronormativa, mezquina y cruel, que el valor de las mujeres no está dado por la forma en la que nos vemos, que somos más que eso.

Así que “Andrea Echeverri desde joven siempre ha estado por fuera de los cánones de belleza impuestos por la patriarcal industria del entretenimiento. Pasa que ustedes no saben apreciar la belleza”, “Andrea Echeverri es la artista más auténtica y comprometida de Colombia, muchas de sus canciones trascendieron las fronteras y son verdaderos clásicos. Una mujer bella, admirable y trabajadora”, “Y sí, esto es precisamente lo que representa Andrea Echeverri: jamás hizo parte de los estándares, jamás le interesó la aprobación de la sociedad, ni por las poses en premios, su aporte cultural y artístico no se puede comparar con ninguna de las que están en la foto”, fueron algunos de los mensajes que se apoderaron del feed de X, y todo porque a muchas y muchos nos gusta sentirnos representados por ella, por Andrea Echeverri, por Greeicy Rendón, por Sofía Vergara, por Natalia París, por solo nombrar algunas, porque la cara, el cuerpo o el talento de una sola no invalida la cara, el cuerpo o el talento de las otras, no las hace ni más ni menos.