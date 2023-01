El descubrimiento abre las puertas para considerar la “estrategia capullo” como una alternativa de protección para los bebés recién nacidos que no pueden acceder a los biológicos existentes.

Ahora, con estudios realizados durante este tiempo, se han obtenido resultados más verídicos. Por ejemplo, una investigación de este año publicada en Journal of Perinatology que desarrollaron científicos de la Universidad de Florida, demostró que en las heces de los bebés que consumieron leche materna de sus madres vacunadas, se encontraron anticuerpos contra el SARS-CoV-2, a pesar de que ellos no tuviesen la vacuna.

Si bien esta es una estrategia que se promovió incluso desde el Ministerio de Salud y Protección en su momento, los resultados científicos, específicamente con la covid-19, no eran suficientes, debido a la premura de la situación.

Una protección asegurada

Para Catalina Arango Ferreira, pediatra especialista en enfermedades infecciosas y docente del Departamento de Pediatría de la U de A, esta estrategia de vacunar a las mujeres en embarazo para que generen anticuerpos y fortalezcan el sistema inmunológico de sus pequeños, es una alternativa que ayuda a disminuir la intensidad del virus en caso de que el bebé sea contagiado.

“Creo que faltan investigaciones para afirmar si realmente esto evita que los bebés se contagien, sin embargo, sí puede ayudar a disminuir la gravedad de la enfermedad para que no estén hospitalizados, en cuidados intensivos o incluso prevenir la muerte”.

Lo ideal es que luego de que cumpla los 3 años sea vacunado, para reforzar los anticuerpos que su madre le transmitió. Esto tras la evidencia que la protección basada en anticuerpos en covid-19 no dura para siempre, sino que es de una baja duración. Asimismo, las mutaciones del virus hacen que las vacunas no sean efectivas al 100 % para evitar las nuevas infecciones.

¿Peligroso para los pequeños?

Dicen los especialistas en salud que a inicios y en el transcurso de la pandemia se iniciaron las vacunas para adultos, pero para los niños estas tardan más. Además, se evidenció que la enfermedad era más frecuente en adultos que en niños, es decir, no atacaba de primera mano a los pequeños como sí lo pueden hacer otras enfermedades.

Por eso las vacunas no se pueden suministrar en bebés en la actualidad. Sin embargo, la pediatra Catalina Arango dice que a los niños menores de 1 año “pueden tener un covid-19 más grave que los niños más grandes”. Cifras de años anteriores como en el 2021 cuando la pandemia estaba más intensa, demostraron que podía, de igual manera, ser peligroso para los niños y jóvenes. (En Colombia para ese año, de los 83.000 decesos, más de 200 fueron menores, según OMS).

Además, este virus se puede agravar si junto al covid-19 tiene otros como la influenza, el virus respiratorio sincitial, infecciones por adenovirus y otros que suelen ser graves en la población infantil.

Es por eso que no se debe bajar la guardia y cuidar a los recién nacidos. Si una mujer en embarazo se infecta en los días antes de dar a luz, la recomendación es que implemente todas las medidas de protección como el uso de tapabocas, estar en espacios aireados y compartir las responsabilidades con una persona que no esté contagiada, pero eso sí, aliméntelo con la leche materna, no lo prive de ese beneficio para su salud.