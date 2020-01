Estas son las 20 mejores series de lo que va del siglo XXI

Las siguientes 20 series del siglo XXI se escogieron teniendo en cuenta una sumatoria como premios internacionales (Emmy y Golden Globes), calificación en la base de datos Internet Movie Database, la mención en los libros consultados y listados en páginas como Rotten Tomatoes, el diario The Guardian y The New York Times. Aunque como en toda lista se quedan afuera algunas, cabe destacar nombres como The Walking Dead, La casa de papel, Transparent, Fargo, Sherlock, The Crown y miniseries (de una sola temporada) como Chernobyl, Band of brothers y The People v. O. J. Simpson por la conversación que generaron.

En resumen estas son las 20 series que fueron consistentes (a pesar de algunos finales criticados) y mantuvieron las cifras de audiencia e interacción. Aunque ya se acabaron, algunas las puede ver todavía. Dese el gusto.