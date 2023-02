“La profe Lauren, o Lauren solamente, es lo que a mí me gusta llamar lo que necesitaba la universidad. Había muchos hombres que se ceñían solo al conocimiento y nosotros necesitábamos algo más. Ella llegó con el carisma, la emoción. Con nuevos métodos que nos enseñaron que la ciencia no es solo escribir investigaciones, también es divulgarla y aprenderla de otras maneras”.

Por fuera de su casa no es solo Lauren, la que pasea a Hypa dos veces al día, sino que también es una profesora del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. La primera mujer que enseña de tiempo completo en este pregrado y la que llegó para darle un aire nuevo, como dice Santiago Sierra, uno de sus estudiantes y a quien le está asesorando su tesis del pregrado.

—Hay una pregunta crucial que todos nos hemos hecho . ¿Por qué estamos aquí en la Tierra?, ¿cómo se formó nuestro Sistema Solar? Si nosotros comprendemos cómo se forman otros sistemas planetarios podemos llegar a comprender cómo fue el proceso de vida aquí en la Tierra, porque hasta el momento a esta duda no se le ha dado respuesta.

“Descubrimos que los planetas grandes no interactúan ni generan cambios en la órbita de esos planetas. Su composición es tan fuerte que así esté cerca de su estrella, su órbita no va a cambiar. Mientras que otros empiezan a interactuar con la estrella y pueden hacer que su órbita cambie”, explica.

Durante los 6 años que estuvo en México en contacto con estas comunidades, aprendió que la ciencia no solo está en la academia, sino que hay otras maneras de aprender alejadas de las tradicionales, que están en el contacto con comunidades campesinas o por ejemplo, con pescadores, que se guían del cielo y las estrellas para navegar. De ellos también se aprende.

Su perra Hypa fue rescatada en México. Lauren no dudó en traérsela para Colombia. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ.

Por su trabajo en las zonas rurales en México, al llegar a Medellín como profesora de la U de A, tres estudiantes la reconocieron y le propusieron crear un proyecto de divulgación científica para acercar la astronomía a los rincones de Colombia, a otros municipios donde se sabía poco de esta ciencia. La idea surgió por un viaje a Capurganá donde se dieron cuenta de que los pescadores conocían muy bien el cielo y se guiaban por las estrellas para navegar. Eso era astronomía y ellos no lo sabían.

No pisó duro solamente en la Universidad de Antioquia. También, en su estadía en México conoció a varias mujeres científicas colombianas como Andrea Guzmán y Valentina Abril. Se reunió con ellas y otras más ubicadas en diferentes regiones del mundo para pensar en la creación de una red de mujeres con la que se pudiera conocer y abrir oportunidades de colaboración y así fue que cofundó Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias (Chia) una red en la que ahora hay más de 80 mujeres colombianas y extranjeras que hacen investigación en Colombia.

“De Lauren admiro su capacidad de sobreponerse. En el área de las ciencias naturales y sobre todo en la física y en la astronomía hay ambientes que son machistas. Ella no solo se ha construido un nombre, sino también que ha sobresalido y ha procurado que las mujeres que estudian ahora no pasen por lo mismo . Le dio una oxigenación al pregrado Astronomía de la U de A, cuando yo estudié Astronomía faltó una profesora con ese calor humano que le quitara la rigidez al ambiente. A donde llega, lo hace pisando duro”, dice su novio.

No hay meta que Lauren se proponga y no cumpla. Su novio Mauricio dice que su capacidad de gestionar es envidiable. Desde lo más mínimo hasta lo más grande es capaz de hacerlo, es apasionada y ha nadado contracorriente en un campo en el que la mujer ha estado relegada y los hombres han tomado el protagonismo y definido (al menos públicamente) el curso de la historia científica.

A la astrofísica le gusta el orden. Procura mantener su hogar limpio y se distribuye las tareas con Mauricio. Pero su escritorio lo tiene desordenado, o más bien, ordenado en el desorden, como suelen tenerlos la mayoría de científicos, confiesa Mauricio. En su mesa tiene un recorte de cuando fue portada en la revista Cromos, un soporte de celular de Mafalda y escarapelas de algunos congresos a los que ha asistido. Le acaba de llegar un calendario de la Nasa y está “gomosa” con él.

Es la mayor de tres hermanas, en Cali tiene otros tres perros y aunque tiene mascotas grandes, su debilidad son los perros pequeños. Es una mujer hogareña, entregada a su familia —tanto que cada que tiene un evento como un congreso o una conversación, los llama para sentirse más segura— y su mayor miedo es que le ocurra algo a su familia o no ser capaz de lograr lo que se propone. “Pero es puro síndrome del impostor, porque ella es capaz”, dice Mauricio mientras se ríe.

Con él le gusta salir a bailar y comer en restaurantes. Tiene un buen sentido del humor, le gusta ver memes y videos graciosos. Como profesora, es una mujer entregada a sus estudiantes, es cercana y humana, más de lo que suelen ser la mayoría de científicos, dicen sus allegados.

Uno de sus estudiantes dice que si no hubiese sido por Lauren habría abandonado la universidad, porque ya no le encontraba sentido a la academia. Ella les entrega todo y recibe su recompensa. No parará de continuar haciendo divulgación científica.

“Mi felicidad es seguir divulgando y aprendiendo de estas nuevas generaciones, de la institución, de la comunidad. Quiero viajar y seguir compartiendo mis sueños con los que quiero”.