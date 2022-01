Estos son los nueve límites que los humanos no deben cruzar para salvar el planeta

Existen, a propósito, límites, barreras, que la humanidad no debe cruzar para no dañar el equilibrio y poner en riesgo la existencia de todas las especies de fauna y flora y la vida como se le conoce. Se trata de los nueve límites planetarios en áreas biológicas, químicas, físicas y hasta sociales.

De acuerdo con Alejandro Álvarez Vanegas, profesor del pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat y del área de Cultura Ambiental en la Universidad EAFIT, “son condiciones no negociables, que tenemos que garantizar para tener la estabilidad que hemos tenido por los últimos 10.000 u 11.000 años. Debemos preguntarnos hasta dónde podemos llegar, qué pasará con el agotamiento de los recursos si todos los países quieren crecer económicamente, pues sabemos que el crecimiento económico es limitado y depende de los recursos naturales”.

Todos los límites están conectados, se afectan entre sí, y algunos de ellos, de hecho, ya fueron cruzados.

Antecedentes al límite

Ya en los años 60 y 70 se hablaba de la necesidad del desarrollo sostenible, de la degradación ambiental y de las fronteras que debían existir, explica Álvarez. Con el Club de Roma en 1968 y la Conferencia Mundial de Estocolmo en 1972, donde se habló del medio ambiente y del mar, se comenzaba la discusión y la toma de decisiones alrededor de estas temáticas.

“En ese reporte del 72 se hacen proyecciones sobre la cantidad de minerales que existen, los recursos conocidos, las materias primas, y desde entonces se reconoce que debe haber límites que eran desconocidos entonces para la ciencia”, continúa.

Apenas en 2009, después de años de explotación indiscriminada de recursos a nivel mundial, un grupo de 30 científicos del hoy Centro de Resiliencia de Estocolmo, una colaboración con la Universidad de Estocolmo y el Instituto Beijer de Economía Ecológica de la Real Academia Sueca de Ciencias, liderados por Johan Rockström y Will Steffen, propusieron y definieron el concepto de límites planetarios seguros para el desarrollo de la humanidad. Determinaron nueve que se pueden cuantificar y que regulan la estabilidad del sistema terrestre y los reportaron después de trabajar durante casi 10 años.

Su propósito, desde un inicio, fue que esta información pudiera ser utilizada por gobiernos o instituciones en la toma de decisiones y el accionar de la humanidad y los plasmaron en el Marco de Límites Planetarios. En 2015 el reporte tuvo una actualización.

Ni definitivos ni exactos

Cada límite es un proceso en el que intervienen áreas como la química, la física, la biología e, incluso, las ciencias sociales y humanas, con variables y mediciones que buscan el equilibrio y la preservación de todas las especies.

Se ha hablado de recursos y de renovables, pero, según Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, “nos hemos dado cuenta de que no son ilimitados y que lo que antes se creía renovable, ya no lo es. Además, no son recursos, no nos pertenecen, son servicios. Los suelos, el agua, el aire, están contaminados y deteriorados. Ya hemos cruzado límites de forma irreversible y hay otros que estamos por atravesar”.