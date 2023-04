Llega Supervivientes, el pódcast con ideas que inspiran y transforman

Es la pregunta que plantea José Manuel Restrepo , exministro de varias carteras, en el primer episodio de Supervivientes . El ahora rector de la Universidad EIA asegura que es fundamental considerar la innovación, no solo porque hace que las empresas crezcan más, sino porque involucra todo un proceso de retos, motivaciones y participación de los equipos de trabajo.

Episodio 2: Escuchar para liderar

En el segundo episodio, Carolina Angarita, conferencista de transformación personal y empresarial, liderazgo consciente y empoderamiento humano, y miembro de juntas directivas de importantes empresas colombianas, conversó con Ignacio Gaitán, presidente del Grupo El Colombiano, sobre los retos, logros y obstáculos que ha tenido que enfrentar en su carrera y cómo se ha preparado para seguir vigente. Su secreto: estudiar y aprender constantemente.

Con más de 25 años de experiencia en publicidad, mercadeo e innovación, Angarita ha liderado diversos equipos en diferentes empresas. Para ella un líder innovador debe saber escuchar a su equipo de trabajo y debe tener la capacidad de ver más allá de lo evidente, solo así podrá encontrar las verdaderas necesidades o, como lo define ella, los “dolores” de los clientes.

Episodio 3: El poder de las preguntas infinitas

¿Por qué se hacen las cosas de cierta manera?, ¿cómo se lleva a cabo determinado proceso?, ¿qué necesita una tecnología para implementarse? Para Javier Andrés Cardona, cofundador y CEO de 1DOC3, plataforma líder de telemedicina, todo es susceptible de ser cuestionado.

Él decidió romper paradigmas para revolucionar el mundo de la salud motivado por una necesidad particular. En algún momento se vio en problemas para acceder a algunas citas médicas en un lugar remoto, así que desarrolló un plataforma de medicina virtual.

Episodio 4: Diferenciar los problemas de los desafíos

Alejandro Mesa, presidente de Premex y CEO de Iluma Alliance, considera que los errores son vitales en todos los procesos de innovación. Por medio del ensayo-error ha logrado diferenciar entre los desafíos intelectuales y los problemas estructurales.

De acuerdo con Mesa, diferenciar lo que podemos solucionar de lo que no podemos es fundamental para no invertir tiempo, energía y esfuerzos en vano. En algunos casos es pertinente parar, revisar y preguntar si tienen o no solución, pues en muchos casos se incurre en algo que él denomina como “fijación mental”, lo cual nos desgasta más de lo que queremos admitir.

Recuerde que podrá encontrar estos episodios y más cada martes a partir del próximo 25 de abril. Estas son las conversaciones que debe escuchar para transformar su entorno y declarase, usted también, un superviviente.