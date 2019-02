¿Cuántos kilates tenía puestos Lady Gaga en los Óscar y de quién son?

Lady Gaga nunca pasaría desapercibida en una entrega de premios. Ya no usa vestidos hechos de carne, zapatos con plataforma de 30 centímetros, o se cubre el rostro con un velo; la cantante y actriz de 32 años ha demostrado su buen gusto para vestir en las recientes entregas de premios a las que ha asistido gracias al éxito de la película de la que es protagonista, a Star is born .

Adicionalmente, en su pecho, Gaga llevaba un diamante de 128.54 quilates y 82 facetas radiantes, que le pertenece a la joyería Tiffany de Tiffany & Co., y que solo, en 141 años de historia, ha salido de su resguardo en tres ocasiones, la más reciente había sido en 1961 cuando la fallecida actriz y diva de Hollywood, Audrey Hepburn, la lució para una sesión de fotos publicitarias de su icónica película: Breakfast at Tiffany’s. El diamante, según la compañía no tiene precio.

En general, el look de Gaga en la entrega de los Óscar, fue comentado como un homenaje a Hepburn, pues el color del vestido, los guantes y el peinado estuvieron inspirados en el atuendo de Audrey para la película de 1961.