¿Persiguen a los gatos en Halloween?

Existe el mito de que los gatos, en especial los de color negro y blanco, son robados en estas fechas para ser sacrificados en rituales satánicos realizados en Halloween o ofrecerlos en la celebración de los muertos.

Algunas fundaciones procuran no brindar en adopción por estos días a las mascotas y algunos animalistas piden a los dueños de los felinos que los cuiden y no los dejen salir durante estos días, por si cualquier cosa, sin embargo, no hay evidencia.

Marcela Díaz, de la fundación Orca, dice que en Medellín es muy poco el conocimiento que se tiene sobre lo que se hace con estos animales. “Existe mucho temor de adoptar por estas épocas y se ven mensajes en redes de que no permitan su adopción, pero nunca nos han llegado denuncias por estos motivos”.

En la fundación Orca no dejan de buscar familia para los mininos en estos dos meses, pero sí se aseguran de hacer un proceso riguroso en el que conocen muy bien la familia adoptante y realizan un seguimiento adecuado. Para Díaz dejarlos salir a la calle es una irresponsabilidad que cometen los dueños, no solo por estos meses, a ellos siempre hay que cuidarlos.

Juliana Barberi, de la Corporación Raya (Red de Ayuda a los Animales), cuenta que aunque nunca han tenido un caso asociado a estas fechas, el miedo y el mito persiste en las personas, por lo que es mejor prevenir no dejándolos salir solos y recomienda a las fundaciones hacer procesos de adopción que garanticen el bienestar del gato, que en general debe ser así siempre. “No importa la temporada que sea, a ellos se deben proteger en todo momento”.

En caso de que se realicen estas prácticas, en Colombia, la Ley 1774 de 2016 sanciona a quienes cometen delitos que atentan contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

¿De dónde viene el mito con los gatos negros?

Seguro ha escuchado que si se le aparece un minino oscuro le traerá mala suerte, o en películas y libros han sido los malos. En una publicación de 2016 de National Geographic se explica que estas supersticiones tienen origen en la Edad Media. Para aquella época se tenía la creencia de que las brujas y los demonios tenían la habilidad de transformarse en gatos negros. Pero no hay que prestarle atención, porque no hay evidencia científica de esto. No hay en ellos nada diferente a los de otros colores.

