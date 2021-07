“Un espacio no es ni digno ni indigno. Es bien aprovechado o mal aprovechado. Venimos de un cambio de cultura. De las casonas gigantescas a los apartamentos, y ahora este otro modelo. Por ser pequeño no quiere decir que es un mal espacio. Un lugar grande también puede ser indigno o insalubre”, destaca el arquitecto constructor Óscar González , gerente de Arttectónico.

“Las pequeñas construcciones o miniapartamentos, y el movimiento internacional de las tiny houses (casas diminutas), es una tendencia vista con buenos ojos desde el sector de la construcción para generar una alternativa sostenible, accesible y digna de vivienda. Muchas personas pensábamos que algo mini no cumplía con los estándares de dignidad en cuanto a metros cuadrados, pero hoy pienso que todo es cuestión de diseño”, apunta el arquitecto Andrés Felipe Sierra , magíster en Arquitectura Sostenible.

Aunque es común que la vida de los sueños se pinte en una casa grande, llena de habitaciones y espacios para disfrutar, el mercado está mostrando que esas ilusiones no encajan en todos los consumidores. Cada vez resulta menos extraña la decisión de pasar la vida en un microapartamento. Incluso, esta se ve como una opción sostenible con el planeta.

Sostenibilidad

“De hecho, las tiny houses son sostenibles. Muchas se desarrollan en madera, un material sostenible que captura el CO 2 , y se emplea iluminación o ventilación natural, la reducción del impacto de residuos, de consumo eléctrico, de materiales, etc.”, agrega el experto en arquitectura sostenible.

“Básicamente está orientado a personas que no necesitan mucho para vivir y entender cuál es el mínimo que represente esa comodidad en su hábitat”, apunta Sierra.

Comodidad y precio

Sin embargo, habitar estos espacios es para otras personas un asunto de practicidad y precio, pues de otra manera no podrían vivir en las ya congestionadas ciudades.

De acuerdo con González, el valor del metro cuadrado en poblaciones como Medellín hace muy difícil el acceso a una primera vivienda a quienes están empezando su vida laboral o profesional, y por eso los pequeños espacios son una opción interesante.

“Se pueden encontrar apartamentos de 30 m2 que son apartaoficinas para personas solas, que trabajan en casa, y con espacios y amoblamiento multifuncional”, explica el arquitecto.

Para Vásquez, tener un espacio pequeño es un asunto de comodidad e independencia, en cuanto ha encontrado la forma de resolver su cotidianidad sin preocuparse por objetos o pagar facturas.

“El valor que pago mensual incluye los servicios y lo ofrecen con parte del mobiliario que uno necesita: cama, televisor, cocina, nevera, baño privado, clóset”, dice. Cuando tiene necesidad de espacio va a la casa de su novia o sale a algún lugar público.

El gerente de Arttectónica asegura que además de aprovechar el metro cuadrado, la buena iluminación, ventilación y amoblamiento son fundamentales. “Cada vez encontramos más opciones de diseño funcional en los muebles; en que la cocina también se convierte en la sala, la cama puede adaptarse en sala o en escritorio”, destaca.

Sin embargo, Vásquez advierte que los miniapartamentos no son una opción para todo el mundo porque se deben seguir reglas de convivencia estrictas.

“En este edificio hay normas como no hacer ruido excesivo después de las once o doce de la noche y no hacer fiestas. Quienes consumen cigarrillo deben hacerlo en zonas habilitadas para ello y la ropa se debe llevar a las lavadoras comunes, en un horario específico”, apunta.

Para William Vásquez sus sueños no están condicionados por un gran espacio y no tendrá problemas en cargar con sus pocas pertenencias cuando sienta deseos de cambiar de casa: ropa, computador, televisor, videojuegos, zapatos, artículos de aseo personal, libros y documentos de trabajo