Para identificar que una especie de animal o planta es efectivamente “nueva”, es decir, que no ha sido descrita antes, se procede a comprobar si ese ser vivo puede reproducirse sexualmente con especies de un mismo género (grupo). Si lo logra, quiere decir que se trata de la misma especie, si no, es que es una nueva. “Las nuevas especies en animales y plantas se definen por la compatibilidad o incompatibilidad reproductiva”, puntualiza el docente Díaz. Este criterio no aplica para virus o bacterias porque son asexuales, en sus casos es necesario analizar secuencias de ADN y revisar qué tan divergentes son entre sí.