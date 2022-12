Óscar Julián Henao tiene 20 años, mide 1,30 metros de altura, calza 31 y cumplió su sueño de vestir el uniforme del Ejército de Colombia. Desde enero es soldado y su estatura no es impedimento para servirle en grande a su patria. Esta es su historia.

Doménico es una panadería que tiene como propósito ser una empresa incluyente y en sus sedes cuenta con cuatro empleadas con síndrome de Down que dan todo su amor para brindar el mejor de los servicios.

Él es Marlinson Farley Girón, un guía de las ciclovías del Inder de Medellín que le alegra todas las mañanas a los deportistas con su particular forma de animar y meterle energía a la jornada deportiva.

La vida del Toretto Paisa más allá del descuelgue y adrenalina

Sus videos lanzándose en silla de ruedas a toda velocidad, por la vía al mar, se hicieron virales y popularizaron a este personaje, pero pocos saben que detrás del empuje de esa silla de ruedas está el sustento de él y su familia. Si no se mueve no come.