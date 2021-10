Lucy: la misión de la Nasa que lleva diamantes al cielo

¿Los de júpiter son diferentes a los demás? Araujo explica que sí. Aunque en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter hay muchísimas de estas rocas, abundantes con características geológicas y orgánicas similares compuestas por carbono (aunque hay otras diferentes), los troyanos son diferentes gravitacionalmente hablando. “Porque comparten la órbita de Júpiter y ya no están vagando en el cinturón, sino en los puntos de Lagrange que son dinámicamente importantes y que se mueven con este planeta. Además son también carbonáceos, ricos en compuestos orgánicos que podrían develar esos inicios de la vida aquí y también para saber cómo preservarla”.

Recorrido por el pasado

Según la Nasa, “los modelos de formación y evolución de los planetas sugieren que los asteroides troyanos son los remanentes del mismo material primordial que formó los planetas exteriores”. Algo así como cápsulas del tiempo que han durado más de 4.000 millones de años.

Lucy no aterrizará ni tendrá contacto físico directo con ninguna de estas rocas. Lo que hará será volar, pasar cerca, y realizar sensores remotos de siete asteroides: primero el Donaldjohanson, el más pequeño de todos (en abril de 2025); luego Eurybates, el primer troyano (en 2027); Polimele, el troyano con menos longitud (2027); Leucus, uno que orbita muy lento (con días de 446 horas) en 2028; Orus, mucho más grande (2028); y finalmente el par binario Patroclo y Menoetius (en 2033). Visitará más objetos individuales que cualquier otra nave espacial.

Analizará la superficie, las distribuciones espaciales, la frecuencia de tamaño de los cráteres, las capas de la corteza, el color y la composición, la distribución de minerales, hielos y especies orgánicas; las masas y densidades; y buscará satélites y anillos, entre otros.

Para hacer este recorrido tan largo y con tantas paradas, Lucy pasará dos veces por la Tierra para obtener un impulso gravitacional suficiente que lo lleve hasta el primer asteroide, “para optimizar su combustible y su energía”, explica Araujo. En 2030 volverá a las cercanías de este planeta en búsqueda de un impulso más.

Estará impulsada por energía del Sol, estando a 850 kilómetros de este. Será la nave impulsada por energía solar más alejada de toda la historia. Para esto, está integrada con dos paneles con más de 7,3 metros de ancho, pero ya la misión tuvo su primer inconveniente.

El martes, los expertos de la Nasa se dieron cuenta que uno de los dos paneles no se ha logrado desplegar completamente, no se ha abierto. “Era importante porque desde ahí se recargaba y aunque la Nasa dice que todo va bien y que esto no compromete a la misión, seguimos tristes y a la espera. Ojalá Lucy se pueda abrir en todo su esplendor”, puntualiza la experta.

En el Twitter oficial de la misión explican que se trató del izquierdo, pero que la nave está a salvo y estable, por lo que no hay afán o preocupación mientras el equipo entiende la situación y trabaja para resolverla.

Mientras tanto Lucy, en el cielo y con diamantes, ya está a más de 3 millones de kilómetros de la Tierra, justo donde tiene que estar, para comenzar un viaje que terminará en 12 años.