Martha Isabel Bolaños habló sobre su posible relación con Chris Carpentier, ¿llegó Cupido?

Cuando Bolaños resulto eliminada del reality, se refirió a cómo era su relación con Carpentier, uno de los tres jurados del programa. “ Yo siento que es un gran chef. Es un tipo atractivo, me parece guapísimo, pero algo tiene en él, siento que algo hay en su interior, que se desahoga con nosotros y como yo soy una mujer muy fuerte, yo a veces despierto en los hombres como una vaina de competencia, sí me entiendes, una vaina fea”, indicó.

En una declaración en la emisora ‘Cómo amaneció Bogotá’ de ‘Tropicana’, la actriz afirmó que salió a comer con el juez de MasterChef, sin embargo, en este momento se encuentra soltera. “Para la gente que decía, uy que pasa ahí, no pasa nada. Fuimos a comer y ya”, explicó.

Bolaños también aclaró que esto no sucedió mientras grababan MasterChef: “fue tiempo después de terminar el reality. Son personas muy serias y muy profesionales”.

Martha también abordó la cuestión de las relaciones sentimentales y su disposición a entablar una nueva relación en el futuro. “Tengo arrocitos en bajo, son quienes te pretenden, pero todavía no es el momento y yo no me voy a meter con quien no esté listo”, expresó Bolaños, aunque no descarta la posibilidad de una relación en el futuro, por el momento, su enfoque está en otras áreas de su vida.