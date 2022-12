“Mi abuelo leía mucho el periódico, era algo infaltable para él”, confesó con ternura al iniciar esta entrevista el Dj y productor Massianello, cuyo tema más sonado hasta el momento es la canción de guaracha ‘Enséñame a soñar’. Al preguntarle cómo surgió el tema que aún suena en las discotecas y calles de Medellín ríe mientras recuerda la curiosa historia. Con una carrera de más de 14 años Massianello se ha aventurado a probar nuevos ritmos, a mezclar diversos géneros y actualmente se posiciona como uno de los más grandes referentes de guaracha en Medellín. Cuando estaba en el colegio, Sebastián González Murillo, seducido por la idea de ser Dj y productor, le comentó a un amigo su sueño de empezar a trabajar en el campo musical y le pidió ayuda para encontrar ese nombre artístico. “Y él me salió con ese nombre ´Massianello´, no sé de dónde lo sacó, pero lo busqué en internet y no había nada, entonces dije esta bueno”, comentó el artista. Contando con suerte el nombre le otorgó cierto nivel exótico a su carrera, hay quienes mencionan que parece como una palabra extranjera. Incluso algunos atrevidos asocian el nombre a una “cosa” italiana, sin saber muy bien qué específicamente. Después de varios años de carrera, ‘Massianello’ recuerda que el primer programa de hacer música que le enseñaron a manejar lo tomó como un juego, hasta que ese “juego” fue evolucionando para convertirse en las primeras piezas musicales de su autoría.

Cuando era pequeño también hizo cursos de piano, pero no entendía en su momento la importancia de esto por lo que dejó pasar este tipo de formaciones para ser autodidacta. El amor que profesa por este nuevo género le han dado los motivos suficientes para luchar poco a poco contra el estigma que tiene la guaracha vinculada con el consumo de drogas, ambientes hostiles y jóvenes rebeldes y descontrolados. ¿Con qué generó empezó? Empecé haciendo electrónica, lo que en ese momento eran las tendencias del momento, siempre tratando de hacer la misma referencia de ellos. Soy de los pioneros en eso llamado hoy en día “guaracha”, pero quise darle un toque diferente porque ese género siempre ha sido muy estigmatizado, como “ay, sí, eso tan mañe” lo que hice fue llevar mis conocimientos musicales a otro nivel, hacerlo más armónico, no tan ruidoso, sin perder la esencia latina.

“Massianello” lleva 14 años de carrera, incluso ha dado clases en barrios populares de Medellín. Foto: cortesía.

¿Cómo logró crear “Enséñame a soñar” su mayor éxito? Antes de esa canción yo solo hacia música para tocar en las discotecas, hacia mis versiones para luego tocar en las discotecas. Un día llegó la cantante y nos dijo que quería hacer una canción con un compañero y conmigo, y nos presentó la voz que tenía, entonces dijimos “ve eso está diferente” y nos sonó la idea. Lo que siempre he buscado en la música es utilizar elementos, con el fin de no repetir sonidos o instrumentos, entonces pensé ve nunca he escuchado una canción de guaracha con ukelele y ese fue como el toque diferenciador de esa canción.

“Enséñame a soñar”, es además una canción que se presta para cualquier tipo de público, no es solo para las personas a las que les gusta la guaracha sino que también la puede escuchar un niño, un adulto, y la letra tiene miles de interpretaciones, creo que eso fue lo que le dio éxito a esa canción. Y hablando de su carrera, ¿cómo asimiló el éxito que desprendió este tema? Uno no logra entender ese momento, o sea, cuando estaba sonando en diversos lugares y emisoras, pues yo no lograba entender lo que estaba pasando en ese momento.

Me mandaban vídeos, por ejemplo, de la India donde se veían niños bailando mi canción y en ese momento todavía no había viajado al exterior y cuando usted salí me di cuenta de lo grande que es el mundo, porque uno cuando conoce lugares de los que nunca había escuchado como me pasó en Estados Unidos, uno se sorprende y dice, ¡Mi música llegó hasta acá, Wow!...es algo muy grande. Mi primer viaje a Estados Unidos fue por esa canción para visitar una emisora totalmente americana en la que la canción se había posicionado. ¿Cómo se ha enfrentado al estigma de la guaracha en su carrera musical? Llevando la imagen como la parte musical a otro nivel, es decir, este género tiene mucha relación con la droga cierto, pero yo no me veo primero que todo envuelto en ese tipo de cosas. Segundo, a la hora de hacer música he tratado de buscar fusiones con artistas de otros géneros, por ejemplo tengo fusiones con Ryan Castro, como ya dándole un paso más adelante a esto y en lo musical a la hora de mis presentaciones trato de que sean también muy limpias, con mi equipo de trabajo, con un buen show y unos buenos visuales en las presentaciones.

¿Qué le permite la guaracha hacer musicalmente hablando? El éxito del género es que te permite hacer muchas cosas, es un género muy latino, diría que es 100% latino y se presta para combinaciones con salsa, merengue, reguetón, cabe cualquier género ahí, cualquier cantante y cualquier instrumento. Usted no escucha una canción de guaracha triste, no hay la primera persona que lo haga, porque es un género muy alegre, sus ritmos siempre están arriba y permite llegar a multitudes. Si usted se pone a analizar las personas que van a este tipo de eventos donde tocan esta música son muy eufóricas, esa es para mí la magia de la guaracha. ¿Cómo define la guaracha? Es un derivado de la electrónica, pero siento que encaja más en un alinea crossover que en la electrónica porque si hablamos de estructura musical tiene la velocidad de la electrónica, pero los elementos son muy crossover a la hora de lo dinámico y lo comercial.

¿Cuál es el mejor lugar en el que ha escuchado algunas de sus canciones? Se podría decir que he tocado en los mejores lugares de Nueva York, pero para mí no hay mejor momento para tocar que en la marcha LGTBIQ+ en Medellín. Yo tengo una presentación al mes en una discoteca en Barrio Colombia y ellos son como unos de los principales organizadores y siempre me llevan para eso. Lo más mágico de eso es que un DJ pues toca música de otros y bacano, pero cuando yo toco mis temas y escucho mi coro, 9.000 personas que van a esa manifestación y cantando en coro la canción “Enséñame a soñar”, me siento ufff muy bien. Teniendo en cuenta que no soy cantante, pero sé que hice eso... incluso a veces también he aportado en las letras y en las melodías vocales, no sé cantar, pero si sé cuándo una voz está afinada.