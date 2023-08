Un artista en la materia

El mexicano aprendió el movimiento durante tres años en una escuela de circo china y explicó que se le ocurrió la idea de la parada de manos en un tiovivo. Además, afirma que tener un récord mundial le ha dado una increíble sensación de logro y reconocimiento: “Practico todos los días, me mareo bastante, pero con el tiempo me he acostumbrado”.

A raíz de una caída y un pie fracturado, Nicolás comenzó a realizar paradas de manos y según confirma la página oficial de los récords Guinnes, disfrutó tanto de ellas que decidió especializarse en esta práctica.

“Nicolás considera que para hacer una parada de manos de talla mundial debe concentrarse en dividir las paradas de manos en tres etapas: balance, alineación (parte técnica de como acomodar el cuerpo) y transferencia de peso (el peso de los pies se va hacia las manos). Entrena entre 2 y 3 horas al día todos los días de la semana. Considera que la disciplina junto con talento son el complemento perfecto para cumplir los sueños”.

Pero no es el único récord que tiene.