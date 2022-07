A los retos de la ministra entrante de Agricultura, Cecilia López, se sumó uno con el que no contaba: la famosa “tierra mala” en la que algunas personas cultivan un amor de forma fallida le preocupó a un colombiano, que le preguntó cuál sería su gestión en este tema.

“Ministra @CeciliaLopezM me gustaría que aclaren en el siguiente Gobierno qué va a suceder con la tierra mala donde quise cultivar un amor y me he quedado solo. Gracias por la respuesta”, le escribió un usuario de Twitter a López en un trino que se volvió rápidamente viral.