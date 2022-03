Seguramente recuerda en su infancia, cuando se cayó y se pegó en la cabeza, a su mamá o a su abuela apretándole fuerte el chichón con un trozo de papa fría; o las pesadillas que tenía cuando le amenazaban con que se le iban a pegar las tripas si seguía tragándose el chicle o que si se comía las semillas de las frutas le crecería por dentro un árbol.

Aunque muchos de estos mitos, remedios milagrosos y peligros increíbles le pueden parecer hoy solo leyendas de la abuela, algunos aún generan dudas y parecen verídicos. Las abuelas eran las influencers de la época.

¿Cuáles remedios y enfermedades son ciertas y cuáles no? Porque la historia del árbol suena irreal, pero muchas personas sí creen que si se mojan acalorados se pueden torcer o que si se bañan con agua fría teniendo gripa pueden empeorar. ¿Cuál es la línea entre la creencia ancestral y la ciencia?

Cambios históricos

De acuerdo con Julián Humberto Ramírez, jefe del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina U. de A., muchas de las creencias de las abuelas sí están basadas en casos de éxito y por eso son tan populares y divulgadas.

La diferencia es que se han basado en anécdotas y en experiencias particulares, pero no en contextos más científicos, en evidencia experimental. “La medicina debe estar abierta a probar cosas nuevas y demostrar si algo es eficaz o no, pero antes de decir categóricamente que algo no sirve, debe ser sometido a pruebas científicas”.

Hoy en día las personas suelen ser más rigurosas y van a las fuentes expertas, pero aún así el experto recuerda que ante cualquier duda, accidente o enfermedad, se debe acudir a profesionales certificados de la salud.

Sobre todo en épocas de redes sociales que han transformado a los referentes de conocimiento. Ahora las abuelas no son las influencers en las que todos confían sino que son aquellos con plataformas en YouTube e Instagram los que tienen más credibilidad. “Han surgido otros líderes de opinión, pero muchas veces no tienen la formación que tiene el personal de la salud. Por eso las dudas se deben contrastar”.