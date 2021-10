¿Qué da miedo hoy? Así han cambiado las historias de terror en el cine y los libros

Andrés Londoño, actor colombo-americano, protagonista de Mil Colmillos, serie que estrenó HBO Max, dice que al género se le está dando bastante relevancia en Latinoamérica. “Aquí tenemos muchísimas historias, en Colombia en particular tenemos muchas para contar y dentro del género del terror estamos abarcando unos temas universales, que trascienden culturas y países. En realidad estamos haciendo estudios del ser humano”.

El profesor de literatura Carlos Aguirre señala que ya los monstruos, vampiros y zombies no asustan a nadie, que ahora las nuevas generaciones buscan historias que relaten hechos reales, en especial crímenes que quedaron registrados en los medios de comunicación, las redes sociales o que se han convertido en mitos urbanos.

Reciclaje

Pese a los cambios de hábito de consumo de lectores y cineastas y a la aparición de nuevas herramientas y plataformas, para esta temporada de Días de los Brujitos se reencauchan títulos y personajes que dejaron su huella en la pantalla o en los libros.

A las salas de cine llegó un remake del clásico Halloween sobre el asesino Michael Myers, saga de la que, desde su estreno en 1978, se han hecho 13 películas. Otro clásico, Chucky, el muñeco diabólico (del que se han realizado ocho filmes) regresó, pero ahora como una serie de televisión en la plataforma Star +.

Con los libros sucede algo muy similar, destaca Juan Camilo Guzmán, de Librería Te Creo, al señalar que los títulos que más se venden, sin importar la época del año, son El Resplandor, de Stephen King (del que salió la película de Stanley Kubrick), la colección de cuentos de Edgar Alan Poe y La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft.

A la hora de recomendar títulos para esta temporada, el director de cine Andrés Beltrán tiene su top 5, liderado por Oculus, una cinta de Mike Flanagan. Las otras son The Witch, The Babadook, Relic: herencia maldita y El Exorcista, sin olvidar El Resplandor.

Por su parte el profesor Aguirre no duda en señalar que el mejor libro del género que haya leído es Misery, del escritor estadounidense Stephen King. “Cuando lo leía las manos me temblaban y me tocaba cerrarlo para tomar un respiro”. También destaca el título Cuentos de amor, locura y muerte, del uruguayo Horacio Quiroga.

Vampiros, fantasmas, zombies y asesinos siguen llenando los libros y las pantallas de cine, en especial este 31 de octubre, la noche de la brujas.