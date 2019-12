Aceite

Debe cambiarse entre cinco y ocho mil kilómetros. Si el momento se acerca es recomendable hacerlo antes de un viaje en carretera debido a que el motor se verá sometido a condiciones más extremas.



Líquido refrigerante

Hay que rellenarlo cada seis meses. No obstante, se sugiere hacerlo antes de un trayecto largo porque es indispensable para que el motor mantenga una temperatura adecuada y no se sobrecaliente.



Batería

Esta se debe de reemplazar cada dos años aproximadamente, por lo que se sugiere al menos revisarla antes de emprender un viaje por carretera.



Equipo de emergencia

Es muy importante contar con llanta de repuesto en buen estado y correctamente inflada. También hay que verificar el estado del gato y la llave de cruz, además de fusibles, cables pasa corrientes, linterna, triángulos y chaleco reflectante.



Frenos

Se sugiere revisar que las bandas, discos y pastillas no estén desgastadas, así como que el líquido de frenos esté en los niveles correctos.



Limpiaparabrisas

Hay que revisar que las gomas estén en buen estado para que puedan remover el agua adecuadamente debido a que en algunas zonas se incrementan las probabilidades de manejar con lluvia en esta época.



Luces

Se debe mirar que no haya ningún bombillo fundido y tomar atención de las luces de freno, que realmente se activen cuando se pise el freno. De igual manera, asegurarse de que los faros no estén desalineados. Esto restará la visibilidad de los conductores y de los que vienen en sentido contrario.



Llantas

Se recomienda revisar el nivel de presión y desgaste. La presión debe ser ajustada de acuerdo con las especificaciones del fabricante, quien da los valores adecuados de presión para las llantas traseras y delanteras dependiendo del número de pasajeros que viajen en el vehículo. Finalmente, si se habla del desgaste de las llantas se debe asegurar que no haya alcanzado el nivel de los indicadores de desgaste, ya que en este momento la llanta se vuelve poco segura para manejar, principalmente en pisos mojados.