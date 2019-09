Cómo vivir en paz hasta con su enemigo cerca

Mirar directamente a los ojos a otra persona no solo implica reconocerla, también es dejarse ver, presentarse así, sin barreras. Hay momentos en los que esa acción se torna más compleja, ¿qué sucede cuando el que se observa de frente es alguien que le ha hecho daño; a usted, a su familia? Cuán difícil sostener esa mirada y que no irradie rabia, venganza o angustia. Cuán difícil sostenerla, punto.

A finales de julio, antes de que Jesús Santrich e Iván Márquez decidieran darle la espalda al Acuerdo de Paz, se organizó un encuentro ciudadano en el municipio de San Rafael que tuvo como propósito que deportistas, artistas, empresarios, víctimas del conflicto y excombatientes de las autodefensas y de las Farc se miraran de frente. El evento fue apoyado por la Comisión de Verdad y la Fundación mi Sangre y contó con la participación, entre otros, de Rodrigo Londoño (Timochenko), quien actualmente lidera el partido Farc.

El encuentro se llamó Paz en tus ojos y planteó una idea aún más profunda, mirarse a uno mismo. Para lograrlo invitaron a Preethaji, guía espiritual de la India, quien fundó la O&O Academy junto a su esposo Krishnaji. En su escuela se busca que los seres humanos lleguen a una consciencia que ella llama “estado hermoso”, donde cada persona es capaz de romper patrones destructivos que se han alojado en su cabeza y han llevado al sufrimiento. Es un estado de conexión con uno y, por ende, con los demás. Una propuesta desde la meditación que busca acercarse un poco a eso que entendemos por paz.

EL COLOMBIANO charló con Preethaji y conoció un poco más sobre sus enseñanzas orientadas hacia una mayor armonía personal, sin perder de vista que su propósito es que de allí se den resultados a una escala social inmensa.

¿Usted cómo definiría la paz?

“La paz no es la ausencia del conflicto externo solamente. La paz tiene que venir de adentro, es la ausencia de conflictos internos. Si somos capaces de alcanzar eso, la paz externa fluirá de allá. Entre más nos sintamos conectados a los demás, seremos capaces de crear paz”.

¿Cómo describiría su experiencia en el encuentro que dirigió?

“Algunos de los asistentes han intentado llegar a la paz con negociaciones o discusiones en las que han tratado de llegar a un consenso desde hace mucho tiempo sobre lo que debería ser. Esta experiencia fue muy diferente, no solo hablaban de paz, querían ser individuos que fueran capaces de liderar la paz. Se trata de un viaje interno, no hablamos sobre lo que harían o dejarían de hacer, nos enfocamos en lo que se convertirían como individuos para cumplir ese deseo. Algunos de ellos eran víctimas, otros habían sido militares, paramilitares o eran líderes empresariales, pero todos tenían una visión para crear un país más bello en el que se pueda borrar el derramamiento de sangre que ocurrió en el pasado”.

¿Cómo funciona ese viaje interno?

“Existe una creencia de que somos seres aislados, pero la guerra, aunque se libra a nivel global y nacional, también se da a nivel individual y familiar. La paz interna es mucho más importante para poder alcanzar una paz externa. Si quieres crear esa paz para el mundo externo, necesitas llegar a ese lugar desde una posición de calma. Llegar a ese estado hermoso es importante si se quiere llegar a la paz realmente en Colombia. No se puede crear paz desde un estado de rabia, queriendo venganza o buscando justicia social en términos de revancha por lo que ha sucedido. Si eso continúa, la rabia llevará a más rabia, aunque eso sea camuflado con el nombre de la paz. Detrás de ese camuflaje se alimentaría más odio, es importante que dejemos ir o sanemos lo que nos ha pasado”.

Desde su propuesta, ¿cuál es la manera de sanar?

“Lo primero es darse cuenta de que no es parte de nuestra cultura, educación y procesos de crianza tener atención sobre cómo estamos internamente. Siempre nos hemos enfocado en arreglar el exterior, en crear riqueza o simplemente ver la vida en términos de lo que sucede alrededor. Lo que tratamos de enseñar es una experiencia hacia dentro, ¿Cuál es el estado desde el que una persona está viviendo su vida? El primer paso es darse cuenta de aquello que uno está alimentando constantemente en la consciencia. Nosotros los dividimos en dos estados principalmente: vivimos en un estado de sufrimiento o un estado hermoso. Gran parte de nuestras vidas solo estamos enfocados en hacer crecer ese estado de sufrimiento con el miedo, rabia, inseguridad, ansiedad y soledad.

Es un shock ver que a veces estás sujeto a algo que te sucedió a ti, a tu familia o a tu comunidad hace uno, dos o 10 años y que lo sigues reviviendo y quizá perpetuándolo como odio. Hay varios procesos desde los que se puede ayudar a curar. La transición se va dando lentamente a través de la meditación y otras prácticas, nutriendo ese estado hermoso donde empiezas a experimentar una conexión más profunda. No puedes alcanzar la paz cuando te sujetas a un ideal de la paz, tiene que ser una realidad”.

Aunque hay diferentes tipos de sufrimiento...

“Alrededor del mundo la gente quiere paz en sus familias, en sus sociedades, en sus organizaciones. Aunque no están hablando de una situación de guerra, pasan gran parte de sus vidas en la ansiedad y el miedo. Una madre víctima del conflicto que participó en el encuentro decía que no sabía dónde estaban sus hijos, no sabía que les había pasado y me preguntaba “¿Cómo pretende que viva en paz? Si se le da impulso a la rabia y se actúa desde allí, no se va a crear paz sino más caos.

Me gusta hacer una analogía. En India habita la Cobra Real y cada 10 a 12 semanas se sienten muy incómodas en su piel. Cuando se sienten así, se retiran y mudan de piel. Durante ese proceso la cobra pierde su vista, no puede ver. Cuando cada individuo pasa por la pérdida, por el arrepentimiento o por los fracasos, crecen las toxinas en la consciencia. Es importante que un individuo pase por un viaje espiritual, por prácticas espirituales, por meditación y reflexión para que se deshaga de esas toxinas. Tenemos que ser como las cobras: retirarnos, tomarnos un momento para nosotros mismos y deshacernos de esas toxinas que se acumulan en la cabeza”.

¿De dónde vienen sus prácticas?

“Las enseñanzas de O&O vienen de las experiencias de Krishnaji (su esposo) y sus procesos místicos. Tiene una manera muy profunda de ver la verdad. También vienen de mis experiencias en términos de conexión. La práctica de meditación soul-sync, por ejemplo, es una revelación que surgió de una experiencia trascendental y mística de nuestras vidas. Cuando se trata de meditación, la gente no sabe si lo hace bien, piensan que solo están sentados respirando callados. Esta práctica se guía paso por paso y está enfocada en respiración, la relajación del cuerpo y en llegar a un lugar de calma. Si una persona está en calma, ese individuo no va a crear conflicto y no trabajará en contra de la paz”